«دبي الصحية» تفتتح وحدة العناية المركزة للقلب في مستشفى الجليلة للأطفال

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» عن افتتاح وحدة العناية المركزة للقلب في مستشفى الجليلة للأطفال، والتي تم إنشاؤها بدعم من محمد صالح عبدالله، ضمن مبادرة «صندوق الأمل» التابعة لـ«مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية».

حضر الافتتاح الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي الفخري لمستشفى الجليلة للأطفال، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة»، والدكتور طارق فتحي، المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في «دبي الصحية»، والدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية». ويُجري قسم طب قلب الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال نحو 200 عملية جراحية سنوياً، إضافة إلى أكثر من 300 إجراء قسطرة قلبية، ما يعزز جهود «دبي الصحية» في تقديم رعاية شاملة ومتخصصة لمختلف الحالات القلبية المعقدة لدى الأطفال.

وقد تم تدوين اسم السيد محمد صالح عبدالله على «جدار العطاء» في المستشفى تقديراً لعطائه ودعمه في إنشاء الوحدة.

وقال الدكتور محمد العوضي: «توفّر وحدة العناية المركزة للقلب في مستشفى الجليلة للأطفال مستوى متقدماً من الرعاية للحالات التي تتطلب متابعة دقيقة، بإشراف استشاريين متخصصين وبدعم من فريق طبي متعدد التخصصات، بما يضمن التعامل مع الحالات القلبية الحرجة بكفاءة عالية. كما تم تجهيز الوحدة بعشرة أسرّة مجهزة تتيح تقديم رعاية شاملة للأطفال قبل الإجراءات القلبية وبعدها، ما يعزز تكامل الخدمات الطبية ويسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية، ويجسد التزامنا بعهد«الأطفال أولاً». ويُعد «صندوق الأمل» إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها «مؤسسة الجليلة» بهدف دعم تطوير مرافق «دبي الصحية» وتمكينها من توفير خدمات طبية متقدمة.