«برجيل» تفتتح أول مركز طبّي لها في دبي

دبي (الاتحاد)



افتتحت «برجيل القابضة»، مركزها الطبي الجديد في مركز سيليكون سنترال التجاري بواحة دبي للسيليكون، لتوسّع بذلك شبكتها من مرافق الرعاية الصحية المجتمعية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتعزّز استثمارها المتواصل في خدمات الرعاية الصحية المتاحة للجميع في الدولة.

افتتح المركز الجديد، يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، بحضور عادل الرضا، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، والدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، وعمر الفهيم، نائب رئيس المبيعات وإدارة حسابات الأعمال في واحة دبي للسيليكون، والدكتور سعيد الشيخ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى برجيل رويال بالعين، وكبار المسؤولين في الشركة.



الثقة في الإمارات

خلال حفل الافتتاح، أكد يوسف علي أن دولة الإمارات لطالما شكّلت بيئة قائمة على الثقة للشركات والأفراد، مشيراً إلى أن هذه الثقة لا تزال راسخة، وستواصل دفع عجلة الاستثمار والنمو وإطلاق المشاريع الجديدة في مختلف أنحاء الدولة، وأضاف: «يُعدّ قطاع الرعاية الصحية ركيزة أساسية لأي مجتمع، ومثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز وصول المجتمعات إلى خدمات صحية عالية الجودة».

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: «نؤكد التزامنا الراسخ وطويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، ونواصل العمل على توسيع شبكة خدماتنا الصحية من خلال افتتاح مراكز جديدة في مختلف المناطق، بهدف جعل الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول الجميع». وأطلقت «برجيل القابضة» مبادرة صحية مجتمعية بقيمة مليون درهم إماراتي لواحة دبي للسيليكون، سيحصل بموجبها 1000 من سكان المنطقة على رصيد صحي بقيمة 1000 درهم إماراتي، يمكن استخدامه للاستشارات والتشخيص وبرامج الرعاية في المركز الجديد.