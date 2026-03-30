حالة جوية خفيفة.. وأمطار متفرقة على الدولة اليوم وغداً

هالة الخياط (أبوظبي)

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة اليوم وغداً الأربعاء بحالة جوية خفيفة ناتجة عن امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه تحرّك سحب من الغرب إلى الشرق، مع تزايد كميات السحب تدريجياً اعتباراً من صباح اليوم وحتى ظهر الغد.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الطقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، تكون في معظمها خفيفة إلى متوسطة، فيما قد تشتد أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشرقية والشمالية.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عُمان.

وتستمر الأجواء غداً غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة، يصاحبها انخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الغربية.

وتتحوّل الرياح خلال فترة ما بعد ظهر الأربعاء إلى شمالية غربية، لتكون معتدلة إلى نشطة السرعة، وتصل إلى قوية أحياناً، خصوصاً على البحر، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدنّي مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

وتوقّع المركز أن يزداد اضطراب البحر خلال الغد، ليصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، خاصة مساءً، فيما يكون مضطرباً أحياناً في بحر عُمان.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، تمتد تأثيرات الحالة بشكل أخف خلال يوم الخميس، حيث يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور بعض السحب شرقاً، وارتفاع فرص تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف خلال الليل وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضح المركز أن الطقس يوم الخميس يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على المناطق الشرقية، فيما تميل الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام مقارنة بالأيام السابقة. وتزداد نسب الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يرفع فرص تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة في ساعات الفجر والصباح الباكر.

وأشار إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خلال النهار، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة في المناطق المكشوفة، بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وكذلك في بحر عُمان، نتيجة بقايا تأثيرات الحالة الجوية السابقة.

أما يوم الجمعة، فتستمر الأجواء المستقرة على الدولة، حيث يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ليلاً وصباح السبت، ما يعزز فرص تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق.