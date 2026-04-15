الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"محمد بن زايد للعلوم الإنسانية" تفتح باب التقديم لبرامج البكالوريوس بجميع أفرعها

"محمد بن زايد للعلوم الإنسانية" تفتح باب التقديم لبرامج البكالوريوس بجميع أفرعها
15 ابريل 2026 17:34

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس في أفرعها داخل الدولة بمقرها الرئيسي بأبوظبي وفرعيها في منطقة الظفرة وإمارة عجمان، للعام الدراسي القادم 2026 / 2027.

وتطرح الجامعة حزمة من برامج البكالوريوس النوعية التي تعكس توجهها الأكاديمي نحو بناء الإنسان معرفيًا وقيميًا، وتشمل الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والفلسفة والأخلاق، والدراسات الاجتماعية في التسامح والسلم، في إطار منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين التأصيل العلمي والانفتاح الإنساني.


وأكدت الجامعة أن فتح باب القبول الدولي يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتوسيع قاعدة الاستقطاب الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للالتحاق ببرامج نوعية تُعنى بإعداد كفاءات تمتلك أدوات التفكير النقدي، والوعي الثقافي، والقدرة على التفاعل الإيجابي مع التحولات المتسارعة في المجتمعات المعاصرة.

أخبار ذات صلة
الثقافة الأسرية والتلاحم الأسري.. مسؤولية مشتركة
مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يستعرض الخطة الاستراتيجية 2030-2026

تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية الجامعة الرامية إلى ترسيخ مكانتها مؤسسة أكاديمية رائدة في مجالات العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية، والإسهام في بناء مجتمع معرفي قائم على قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وتوفر الجامعة شروط التقديم لبرامج البكالوريوس على موقعها الإلكتروني داعية الطلبة من داخل الدولة وخارجها إلى التقديم عبر بوابتها الإلكترونية.

يُذكر أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعمل على تقديم برامج أكاديمية متخصصة تُعنى بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، برؤية حضارية تسعى إلى نشر قيم الاعتدال والوسطية، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وترسيخ مبادئ التفاهم الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
آخر الأخبار
«بي بي سي» تعتزم إلغاء ألفي وظيفة
الأخبار العالمية
«بي بي سي» تعتزم إلغاء ألفي وظيفة
اليوم 19:19
رئيس البرلمان العربي يجدد إدانته الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يجدد إدانته الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية
اليوم 19:17
«المضمار الأصفر» ينقل إد كريسفورد من نيوماركت إلى دبي
الرياضة
«المضمار الأصفر» ينقل إد كريسفورد من نيوماركت إلى دبي
اليوم 18:58
حمدان بن زايد يطّلع على مشروع لإكثار الحبارى والأرنب البري في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يطّلع على مشروع لإكثار الحبارى والأرنب البري في منطقة الظفرة
اليوم 18:54
اعتراف خطير لقائد ليفربول
الرياضة
اعتراف خطير لقائد ليفربول
اليوم 18:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©