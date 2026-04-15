"محمد بن زايد للعلوم الإنسانية" تفتح باب التقديم لبرامج البكالوريوس بجميع أفرعها

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس في أفرعها داخل الدولة بمقرها الرئيسي بأبوظبي وفرعيها في منطقة الظفرة وإمارة عجمان، للعام الدراسي القادم 2026 / 2027.

وتطرح الجامعة حزمة من برامج البكالوريوس النوعية التي تعكس توجهها الأكاديمي نحو بناء الإنسان معرفيًا وقيميًا، وتشمل الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والفلسفة والأخلاق، والدراسات الاجتماعية في التسامح والسلم، في إطار منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين التأصيل العلمي والانفتاح الإنساني.



وأكدت الجامعة أن فتح باب القبول الدولي يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتوسيع قاعدة الاستقطاب الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للالتحاق ببرامج نوعية تُعنى بإعداد كفاءات تمتلك أدوات التفكير النقدي، والوعي الثقافي، والقدرة على التفاعل الإيجابي مع التحولات المتسارعة في المجتمعات المعاصرة.





تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية الجامعة الرامية إلى ترسيخ مكانتها مؤسسة أكاديمية رائدة في مجالات العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية، والإسهام في بناء مجتمع معرفي قائم على قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وتوفر الجامعة شروط التقديم لبرامج البكالوريوس على موقعها الإلكتروني داعية الطلبة من داخل الدولة وخارجها إلى التقديم عبر بوابتها الإلكترونية.





يُذكر أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعمل على تقديم برامج أكاديمية متخصصة تُعنى بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، برؤية حضارية تسعى إلى نشر قيم الاعتدال والوسطية، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وترسيخ مبادئ التفاهم الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.