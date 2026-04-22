الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر: توطيد روابط الصداقة والتعاون مع دول «الآسيان»

سعود بن صقر في صورة جماعية مع السفراء (وام)
23 ابريل 2026 01:15

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، عدداً من سفراء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، وممثلي بعثاتهم الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.
وضم اللقاء سفراء وممثلي بعثات جمهورية سنغافورة، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية الفلبين، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة تايلاند، وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وبروناي دار السلام.
ورحب سموه بالسفراء وممثلي البعثات، وبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون وتنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الشراكات القائمة بين الجانبين. كما جرى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سموه أهمية توطيد روابط الصداقة والتعاون مع دول «الآسيان»، في ظل ما يجمع الجانبين من مصالح متبادلة وفرص واعدة في مختلف القطاعات الحيوية، مشيداً بالعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول الرابطة، وما تتيحه من آفاق أرحب للتنمية والازدهار. كما جرى، خلال الزيارة، عقد جلسة إحاطة اقتصادية قدمها عدد من كبار المسؤولين في حكومة رأس الخيمة، استعرضوا خلالها المقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة.
من جانبهم، أعرب السفراء وممثلو البعثات عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالعلاقات الثنائية المتنامية مع دولة الإمارات، وبما تشهده الدولة وإمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية وحضارية شاملة في مختلف المجالات.

