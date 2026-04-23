الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تستقبل الطلبة بتعزيز ثقافة السلامة

خلال استقبال الطلبة (من المصدر)
24 ابريل 2026 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دورية السلامة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في استقبال طلبة المدارس، من خلال تعزيز ثقافة السلامة العامة وتوزيع الهدايا وأعلام دولة الإمارات، وذلك في إطار مبادرة «فخورين بالإمارات» التي تعزّز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.
واستهدف البرنامج التوعوي الطلاب والكوادر التعليمية وسائقي الحافلات المدرسية، وتضمن مجموعة من المحاضرات التفاعلية وورش العمل التطبيقية، قُدمت بأساليب مبسطة تناسب مختلف الفئات العمرية.
وركّزت الفعاليات على تعريف الطلبة بأساسيات السلامة داخل المدرسة والحافلة، إلى جانب تدريبهم على كيفية التصرف السليم في حالات الطوارئ، مثل الحرائق والإخلاء الآمن.
وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية وأولياء الأمور، لتعزيز بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أبوظبي
الإمارات
السلامة العامة
طلبة المدارس
طلاب المدارس
حملة فخورين بالإمارات
