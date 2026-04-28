الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشارقة الرقمية» تطلق برنامج «خبير التحول الرقمي»

29 ابريل 2026 01:28

الشارقة (وام)

أطلقت دائرة الشارقة الرقمية، برنامج «خبير التحول الرقمي» بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ضمن جهودها في تمكين كوادر حكومية قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة ومستدامة.
ويركز البرنامج على تنمية مهارات المتدربين، وتعزيز معارفهم في مجالات القيادة الرقمية والتقنيات الناشئة وإدارة التغيير، كما يمكّنهم من بناء الخطط والاستراتيجيات التي تدعم تنفيذ المبادرات الرقمية بكفاءة واستدامة في سياق من الترابط والتكامل والمرونة.
ويستهدف البرنامج نخبة من موظفي الجهات الحكومية في مجالات التحول الرقمي وتقنية المعلومات، ويتناول الجاهزية الرقمية وأساليب العمل الحديثة، وتبني الممكنات الرقمية والأنظمة الموحدة كما يركز على تطوير المهارات القيادية والتقنية، وتعزيز القدرة على تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويمتد البرنامج الذي تنفذه الدائرة بالتعاون مع منصة «أوداسيتي» التابعة لشركة أكسنتشر على مدار 6 أسابيع ويتضمن مجموعة من الورش التخصصية والجلسات التفاعلية.
 وأكدت المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، أن إطلاق برنامج «خبير التحول الرقمي» يأتي في إطار التزام الدائرة ببناء حكومة رقمية أكثر جاهزية وكفاءة ومرونة برؤية تتمثل في «إبداع رقمي محوره الإنسان».

