الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«تقنيات صحة المرأة» في «إكسبو دبي» يناقش تعزيز الرفاه الصحي للنساء

7 مايو 2026 02:43

دبي (الاتحاد)

يسلّط جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي الضوء على الرفاه النفسي الصحي للنساء، ضمن مبادرة «مجلس صحتها» بالتعاون مع «ذا لايت هاوس أرابيا» الشريك الرسمي للصحة النفسية والعافية المجتمعية للمجلس.
وستنعقد الجلسة القادمة من «مجلس صحتها» في 20 مايو، تحت عنوان: «المرأة، إدارة الأعباء الخفيّة، وإيجاد التوازن بين تعدّد المسؤوليات»، وتناقش ما يحدث عندما تتحوّل جهود النساء الحثيثة إلى حالة التكيّف باستمرار مع المتطلبات، وما يخفيه ذلك من تحديات تنشأ عن التغيرات الهرمونية، وتعدّد الأدوار ومسؤوليات الرعاية.
وتنظّم هذه الجلسة بالتزامن مع شهر التوعية بالصحة النفسية وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية للأمهات، وهي الثالثة ضمن فعاليات «مجلس صحتها» المبادرة الإقليمية الرائدة، التي أطلقها مركز تقنيات صحة المرأة بالتعاون مع مؤسسة «ميم» والمستشفى الأميركي دبي وشركة «بيري كير»، بهدف دعم صحة المرأة وتعزيز منظومة الرعاية الصحية للمرأة.
وقالت مها غورتن، رئيس جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي: «إن الترابط بين الصحة النفسية والجسدية حقيقة راسخة، وتواصل أنظمة الرعاية الصحية تقدمها لمواكبة هذا المفهوم. يوفّر جناح المرأة مساحة آمنة تسلط الضوء على الصحة النفسية كأولوية وتتطرق للتحديات النفسية والضغوط الذهنية، كما تسهم في تفكيك الاعتقاد السائد بأن الاكتفاء والتكيّف مع العواقب هو السبيل الوحيد أمام النساء. ونؤكد التزامنا بدعم الرفاه النفسي الصحي للنساء؛ كونها ركناً أساسياً من ركائز التقدم المجتمعي».

