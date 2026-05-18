الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אלیوم
تاكسي دبي تطلق خدمات "بولت" في أبوظبي

18 مايو 2026 16:02

أعلنت شركة تاكسي دبي إطلاق خدمات بولت لحجز المركبات الإلكترونية في أبوظبي، ضمن خطط توسيع خدمات التنقل الذكي في دولة الإمارات.

 

يشمل الإطلاق في مرحلته الأولى خدمات الليموزين عبر التطبيق الإلكتروني، على أن تتبعها خدمات سيارات الأجرة خلال الأسابيع المقبلة.

 

وسجلت الشركة خلال عام 2025 نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي في نشاط الحجز الإلكتروني ضمن قطاعي سيارات الأجرة والليموزين، مدعوماً بتوسيع الأسطول وزيادة استخدام قنوات الحجز الرقمية.

 

وقال فاسيليس هادجياسلانيس، المدير العام لبولت الإمارات، إن التوسع إلى أبوظبي يأتي في ظل الطلب المتزايد على خدمات التنقل عبر التطبيقات في دولة الإمارات، مشيراً إلى مواصلة التوسع بالتعاون مع شركة تاكسي دبي.

 

وسجلت خدمات الحجز الإلكتروني لدى الشركة نمواً بنسبة 9% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

وشهد الربع الأول من عام 2026 انضمام 1823 سيارة أجرة تابعة لشركة التاكسي الوطني في دبي إلى منصة بولت، بما يدعم توسع خدمات النقل الرقمي في الدولة.

المصدر: وام
