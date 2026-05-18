الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق النسخة الـ17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في أبوظبي

18 مايو 2026 22:07

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، انطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتستمر حتى 20 مايو الحالي.
تواصل «مهارات الإمارات» من خلال هذه الدورة مسيرتها الوطنية الرائدة الممتدة لما يقارب 20 عاماً في تمكين الشباب الإماراتي، وصقل مهاراتهم التقنية والمهنية، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، بما جعلها منصة وطنية متكاملة لإعداد الكفاءات الوطنية للمستقبل.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة أكثر من 500 متنافس ومتسابقة من مختلف إمارات الدولة، يتنافسون في 37 مهارة تقنية ومهنية وفنية، ضمن مجموعة واسعة من التخصصات المستقبلية والهندسية والتقنية.
وأكد الدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن المسابقة تمثل منصة وطنية استراتيجية لتعزيز جاهزية الشباب الإماراتي، ودعمهم بمهارات المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية.

وتتضمن الفعاليات منافسات عملية مباشرة، وتجارب تقنية متقدمة، إلى جانب جناح «صُنّاع المستقبل»، الذي يوفر للزوار تجارب تفاعلية مبتكرة لاستكشاف مهارات المستقبل في بيئة تعليمية وترفيهية لجميع الأعمار.
وتواصل المسابقة ترسيخ مكانتها كأكبر حدث وطني للمهارات، ودعامة رئيسية في دعم منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.

المصدر: وام
