هزاع بن زايد يزور مديرية شرطة منطقة العين ويطّلع على برامجها التطويرية ومستوى الجاهزية الأمنية

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مديرية شرطة منطقة العين، حيث اطّلع على عدد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تُنفِّذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في «منظومة المدينة الآمنة»، إلى جانب الوقوف على مستوى الجاهزية لإدارة الحوادث الأمنية ومنظومة الدفاع المدني والاستجابة للحالات الطارئة.

واستمع سموّه إلى شرح مفصَّل عن المشاريع الإستراتيجية ضمن «منظومة المدينة الآمنة»، ودورها في تعزيز كفاءة العمل الشُّرطي، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الميدانية، وتحليل البيانات، والتنبؤ بالأنماط الإجرامية، بما يسهم في مكافحة الجريمة والمخدرات، وخفض معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما اطّلع سموّه على «منظومة إدارة الحدث الأمني»، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، للتعامل مع مختلف الحالات الأمنية الطارئة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة الاستجابة الميدانية، وفق أعلى معايير الجاهزية والاحترافية.

واستمع سموّه أيضاً إلى شرح عن جهود مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلّبة في منطقة العين، والخطط الاستباقية المعتمدة لتعزيز سرعة الاستجابة وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

واطّلع سموّه، خلال الزيارة، على منظومة العمل الميداني في مراكز الدفاع المدني التابعة لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع البلاغات والحوادث الطارئة، والجهود المبذولة لحماية الأرواح والممتلكات، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويوفّر منظومة متكاملة للأمن والسلامة.

كما تابع سموّه عرضاً عن آليات التنسيق والتكامل بين فِرق الدفاع المدني والجهات المعنية، ودور التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في دعم العمليات الميدانية، وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ من قِبل مراكز الإنقاذ والإطفاء والإسعاف التابعة للهيئة.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دمج أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل الشُّرطي ومنظومة الجاهزية والاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تعزيز حماية الأرواح والممتلكات، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان، والارتقاء بكفاءة الخدمات الأمنية والإجراءات الوقائية وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة في هذه المجالات.

وأشاد سموّه بالمستوى العالي من الكفاءة الذي يتمتّع به منتسبو مديرية شرطة منطقة العين التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مشدداً على أهمية المضي قُدماً في تعزيز منظومات الأمن والسلامة والجاهزية، وتطوير قدرات الاستجابة الاستباقية لمختلف الظروف والحالات الطارئة.

رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.