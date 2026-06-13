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علوم الدار

«الإمارات للدراسات» يبحث تعزيز علاقات التعاون مع الصين

سلطان النعيمي خلال لقاء شين جين (وام)
14 يونيو 2026 01:19

بكين (وام)

التقى الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مع شين جين، نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك خلال زيارة المركز جمهورية الصين الشعبية، أثناء جولة أستراليا وشرق آسيا ضمن برنامج «EC-Global Roundtable»، وبمشاركة وفد من خبراء المركز.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الحوار المعرفي والتواصل مع مراكز الفكر، وصنَّاع القرار، والمؤسسات البحثية حول العالم، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الدور الصيني في تحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

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سلطان محمد النعيمي
الحزب الشيوعي الصيني
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الصين
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مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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