أحمد بن سعود يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)



شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، مساء أمس، حفل تخريج دفعة العام 2026 لطلبة الصف الـ12 في أكاديمية رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء أمور الطلبة، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة - ميناء العرب. وهنّأ الشيخ أحمد بن سعود الطلبة الخريجين بهذه المناسبة، مؤكداً أن التخرج يمثل محطة مهمة في مسيرتهم التعليمية، وبداية لمرحلة جديدة تتطلّب منهم مواصلة الاجتهاد، والاستفادة مما اكتسبوه من معارف ومهارات وقيم.

وأشاد الشيخ أحمد بن سعود بدور أكاديمية رأس الخيمة في توفير بيئة تعليمية محفزة، تدعم تطور الطلبة أكاديمياً وشخصياً، وتساعدهم على الاستعداد للمرحلة الجامعية بثقة ومسؤولية.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي أن نجاح الطلبة هو ثمرة جهودهم، ودعم أسرهم، وتفاني أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الأكاديمية.

تخلل الحفل تكريم الطلبة الخريجين، والاحتفاء بما حققوه من إنجازات.