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شرطة أبوظبي تنظّم ملتقى «أسرة واعية .. مجتمع آمن»

مشاركون في الملتقى (من المصدر)
14 يونيو 2026 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، بالتعاون مع مركز بن حم الثقافي، ملتقى توعوياً بعنوان «أسرة واعية.. مجتمع آمن».

 شارك في الملتقى الذي عقد بمركز بن حم الثقافي بمدينة العين، عدد من الجهات الشرطية والمجتمعية، تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة 2026»، وفي إطار جهود تعزيز الوعي الأُسري وترسيخ الشراكة المجتمعية في حماية الأبناء، ودعم استقرار الأسرة.
وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، أن الأسرة خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ البرامج والمبادرات الوقائية التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتحصين الشباب من السلوكيات السلبية والمخاطر، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والمجالس المجتمعية والشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم أمن المجتمع واستقراره.
وأشار الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز بن حم الثقافي، إلى أهمية دور الأسرة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، يرسّخ ثقافة المسؤولية المشتركة.
وأوضح العقيد سالم عبيد العامري، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، أن شرطة أبوظبي تُولي أهمية كبيرة للتوعية الوقائية وتعزيز الوعي الأُسري، باعتباره ركيزة أساسية في حماية الأبناء والحفاظ على التماسك الأسري، مؤكداً أن استقرار الأسرة يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والحدّ من الجريمة، من خلال بناء بيئة أسرية آمنة تدعم النمو السليم للأبناء، وترسِّخ قيم المسؤولية والانتماء. وركّزت الدكتورة خفية راشد الظاهري، من جامعة الإمارات، الضوء على أهمية تنمية روح المسؤولية لدى الأبناء، وإشراكهم في تحمُّل المسؤوليات.

تكامل الأدوار

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في ختام الملتقى، استعرض حسن محمود الحمادي، من المركز الوطني للتأهيل، دور الأسرة في تعزيز الأمن الأسري والوقاية من السلوكيات الخطرة، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات والمجتمع في بناء بيئة آمنة ومستقرة تدعم تنشئة الأبناء وتعزّز جودة الحياة والأمن المجتمعي.

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