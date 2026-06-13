سفير الإمارات يُقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزيرة الخارجية والتعاون في إسواتيني

سلّم منصور محمد الجويعد، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية موزمبيق، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي بوليل دلاميني شاكانتو وزيرة الخارجية والتعاون في مملكة إسواتيني، سفيراً لدولة الإمارات غير مقيم لدى مملكة إسواتيني.

ونقل إلى معاليها تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب الجويعد عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة إسواتيني، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

من جانبها، حملت معاليها السفير تحياتها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياتها لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحّبت معاليها بالسفير، متمنية له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسواتيني، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.