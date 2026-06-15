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علوم الدار

مجلس إدارة «تريندز» يُطلق استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي

محمد العلي خلال ترؤسه الاجتماع بحضور أعضاء المجلس ومديري شركات «تريندز» (من المصدر)
16 يونيو 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس إدارة مجموعة «تريندز»، خلال اجتماعه الثاني، استراتيجية المجموعة المتكاملة للذكاء الاصطناعي.  
ترأَّس الاجتماع الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس ومديري شركات «تريندز»، فضلاً عن مشاركة فعّالة من فرعَي المجموعة في دبي والعين، مما أضفى على هذا الإطلاق طابعاً مؤسّسياً شاملاً يعكس التوافق الاستراتيجي على مستوى المجموعة كافة، ويتماشى مع توجّهات الدولة، وفي مقدمتها «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031». 
وتشمل الاستراتيجية شركات المجموعة الخمس كافة، والتي ستعمل ضمن منظومة ذكاء اصطناعي موحّدة ومتكاملة تُعظّم التآزر المعرفي، وتُعزّز الأثر البحثي والاستشاري للمجموعة. وهذه الشركات هي: تريندز للبحوث والاستشارات، وتريندز جلوبال، وتريندز باروميتر، ومرصد تريندز لدراسة الظواهر الاجتماعية، ومعهد تريندز للتدريب. 
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير منظومة العمل البحثي، وهي: الاستشراف والدراسات المستقبلية: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رصد التحولات العالمية وتحليل السيناريوهات المستقبلية، لتزويد المهتمين بمعطيات دقيقة وموثوقة تُسهم في رسم السياسات وتوجيه استراتيجيات التنمية، والاختبارات وقياس الرأي: تطوير منهجيات متقدمة لقياس الظواهر الاجتماعية ومؤشرات الرأي العام عبر قطاعي «تريندز باروميتر» و«مرصد تريندز»، بالاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي التحليلية لضمان دقة النتائج وعمقها.

التنافسية المعرفية 
 قال الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس الإدارة: «الاستراتيجية التي تم إطلاقها ستُشكّل قفزة نوعية نحو تحقيق ريادة بحثية عالمية حقيقية، تنعكس إيجاباً على نشر المعرفة والمساهمة في استشرافها بحرفية وموضوعية».

 

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