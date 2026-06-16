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رئيس الدولة ورئيس وزراء كندا يبحثان علاقات التعاون على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان

رئيس الدولة ورئيس وزراء كندا يبحثان علاقات التعاون على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان
16 يونيو 2026 21:02

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومعالي مارك كارني رئيس وزراء كندا، اليوم، مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة ومصالحهما المشتركة.. وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان.

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كما استعرض سموه ورئيس وزراء كندا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما تطرق اللقاء إلى أهمية قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
كندا
قمة مجموعة السبع
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