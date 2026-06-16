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علوم الدار

سيف بن زايد يشيد بحضور رئيس الدولة قمة مجموعة السبع «G7»

سيف بن زايد يشيد بحضور رئيس الدولة قمة مجموعة السبع «G7»
16 يونيو 2026 23:09

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قمة مجموعة السبع (G7).
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «حضر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قمة مجموعة السبع (G7)، كبيراً بين الكبار وقائداً فرضت قوة دولته وحكمة رؤيته أن يكون شريكاً في صناعة القرار ورسم مستقبل المنطقة. حمى الوطن في الميدان.. وأسهم بترسيخ السلام في قمة إيفيان».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
سيف بن زايد
قمة مجموعة السبع
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