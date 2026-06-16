سيف بن زايد يشيد بحضور رئيس الدولة قمة مجموعة السبع «G7»

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قمة مجموعة السبع (G7).

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «حضر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قمة مجموعة السبع (G7)، كبيراً بين الكبار وقائداً فرضت قوة دولته وحكمة رؤيته أن يكون شريكاً في صناعة القرار ورسم مستقبل المنطقة. حمى الوطن في الميدان.. وأسهم بترسيخ السلام في قمة إيفيان».





حضر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قمة مجموعة السبع (G7)، كبيراً بين الكبار وقائداً فرضت قوة دولته وحكمة رؤيته أن يكون شريكاً في صناعة القرار ورسم مستقبل المنطقة.



حمى الوطن في الميدان.. وأسهم بترسيخ السلام في قمة إيفيان



هذا هو الدوله و هذا هو الشان

هذا بوخالد يعل عدوانه… pic.twitter.com/sTWCLGZD2d — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) June 16, 2026