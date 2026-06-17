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علوم الدار

قرقاش: مشاركة رئيس الدولة في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات

قرقاش: مشاركة رئيس الدولة في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات
17 يونيو 2026 09:32

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»: «مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع إشادة وتكريم للإمارات ولدورها المؤثر ونموذجها التنموي الملهم. النجاح يولّد التقدير، والتقدير يدفع إلى مزيد من الطموح والإنجاز. اخترنا الطريق الأصعب، طريق الطموح والابتكار والريادة، واليوم نجني ثمار هذا الغرس الطيب بثقة وتفاؤل».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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