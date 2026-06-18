«جامعة أبوظبي» ترتقي 43 مركزاً في تصنيف «كيو إس»

أبوظبي (وام)

تقدمت جامعة أبوظبي 43 مركزاً في تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات 2027، مقارنة بالعام السابق لتحتل المرتبة 348 عالمياً.

وجاء هذا الإنجاز ضمن تصنيف شمل 8808 مؤسسات تعليمية من 106 دول ومناطق حول العالم، ليؤكد نجاح الجامعة في مواصلة مسيرة التميز الأكاديمي وتعزيز أثرها البحثي ورفع مستوى جاهزية خريجيها لسوق العمل.

وحافظت الجامعة على مكانتها كخامس أفضل جامعة في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، ضمن 12 مؤسسة تعليمية إماراتية تم إدراجها في هذا التصنيف العالمي المرموق.

كما حققت الجامعة تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الرئيسة مقارنة بالعام الماضي.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: يشهد قطاع التعليم العالي حول العالم تغيرات سريعة تتطلب من الجامعات تحقيق تأثير ملموس على الطلبة والمجتمع وقطاعات الأعمال، وإن أداء الجامعة يعكس المؤشرات الأساسية، وخاصة السمعة الأكاديمية وجودة مخرجات البحث العلمي، وقدرة خريجيها على المنافسة في سوق العمل، ونجاح استراتيجيتها في تقديم تعليم مبتكر يواكب متطلبات المستقبل ويحفز الابتكار.