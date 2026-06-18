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سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع «تفاهم» بين دائرة القضاء ومحاكم «دبي المالي العالمي»

سلطان بن أحمد خلال التوقيع وفي الصورة منصور بن نصار ومحمد الكعبي وعمر المهيري (وام)
19 يونيو 2026 02:20

الشارقة (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.
وقّع مذكرة التفاهم القاضي الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتنص المذكرة على التعاون وتبادل المعلومات وبحث المبادرات والمشروعات لبناء وتوطيد علاقات متينة. حضر توقيع المذكرة بجانب سموه كل من: الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والدكتورة سلامة راشد الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي النقبي، رئيس محكمة الاستئناف، والشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
دبي
نائب حاكم الشارقة
مجلس القضاء
دائرة القضاء
محاكم مركز دبي المالي العالمي
محمد الكعبي
عمر المهيري
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