سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع «تفاهم» بين دائرة القضاء ومحاكم «دبي المالي العالمي»

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

وقّع مذكرة التفاهم القاضي الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وتنص المذكرة على التعاون وتبادل المعلومات وبحث المبادرات والمشروعات لبناء وتوطيد علاقات متينة. حضر توقيع المذكرة بجانب سموه كل من: الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والدكتورة سلامة راشد الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي النقبي، رئيس محكمة الاستئناف، والشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء.