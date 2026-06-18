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علوم الدار

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة مع «الناتو»

مقصود كروز خلال أحد اللقاءات (وام)
19 يونيو 2026 02:19

بروكسل (وام)

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عقد مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، أثناء زيارة عمل إلى بروكسل في إطار الشراكة بين دولة الإمارات وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، لقاءات عدة رفيعة المستوى، أكد خلالها التزام دولة الإمارات بالشراكات الدولية البنّاءة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
والتقى كروز مع كلّ من: الدكتور كريستين بوك، مساعد الأمين العام لحلف الناتو لشؤون العمليات المنسق الخاص لمكافحة الإرهاب، وخافيير كولومينا، الممثل الخاص للجوار الجنوبي، نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية، حيث تم بحث أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب. وتناولت المحادثات أهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الدولية وبناء الشراكات الفاعلة في مواجهة أشكال التطرف والإرهاب كافة، والتصدي لتمويل الجماعات الإرهابية، ولاستخدام هذه الجماعات للتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي في نشر الخطاب والفكر المتطرف.
وفي هذا الإطار، بيّن كروز أن دولة الإمارات تتبنّى رؤية قائمة على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والاعتدال في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، ومكافحة وتجريم أشكال التمييز كافة، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، باعتبارها ركائز أساسية في التصدي لمواجهة الإرهاب.

الناتو
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