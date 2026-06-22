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علوم الدار

بعثات «محمد بن راشد الحكومية» تفتح باب التسجيل في برنامجيْ «ماجستير»

بعثات «محمد بن راشد الحكومية» تفتح باب التسجيل في برنامجيْ «ماجستير»
23 يونيو 2026 01:43

دبي (الاتحاد)

أعلن برنامج بعثات محمد بن راشد الحكومية فتح باب التسجيل في كل من برنامج «ماجستير الأعمال والسياسات الدولية»، الذي يُنفذ بالتعاون مع جامعة جورج تاون ممثلة في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال وكلية والش للخدمة الخارجية، وبرنامج «ماجستير الذكاء الاصطناعي» والمخصّص في تطويره لدولة الإمارات ويُنفذ بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ممثلاً في كلية شوارتزمان للحوسبة.

ويستمر باب التسجيل مفتوحاً في كلا البرنامجين حتى 7 يوليو المقبل، على أن تبدأ الدراسة سبتمبر 2026، وذلك في إطار تأهيل الكفاءات الوطنية الحكومية بالمعارف والمهارات المتقدمة اللازمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، وإعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل.

«ماجستير الأعمال والسياسات الدولية»
ويقدم برنامج «ماجستير الأعمال والسياسات الدولية» تجربة تعليمية مكثّفة تمتد لعشرة أشهر، وتركّز على تطوير فهم شامل لإدارة الأعمال على المستوى العالمي، واستيعاب التحديات والفرص الحالية والمستقبلية المرتبطة بممارسة الأعمال عبر الحدود، إلى جانب تعزيز المعرفة ببيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. كما يركّز البرنامج على تنمية مهارات القيادة متعددة القطاعات القائمة على القيم والمسؤولية العالمية، بما يمكّن المشاركين من بناء شراكات فعّالة وإدارة المبادرات الاستراتيجية بكفاءة. 

شراكات 

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تواصل بعثات محمد بن راشد الحكومية، تطوير منظومة من البرامج الأكاديمية المتقدمة بالتعاون مع أبرز الجامعات والمؤسسات العالمية، لإعداد قيادات حكومية تمتلك مهارات تخصصية ومعارف مستقبلية تدعم استدامة التميز الحكومي وتعزز قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية.

برنامج بعثات محمد بن راشد الحكومية
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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