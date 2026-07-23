الخميس 23 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دراسة جديدة لـ"نيويورك أبوظبي" تكشف عن نقطة ضعف جديدة بطفيلي الملاريا

دراسة جديدة لـ" نيويورك أبوظبي" تكشف عن نقطة ضغف جديدة بطفيلي الملاريا
23 يوليو 2026 13:18

كشف باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي عن نقطة ضعف جديدة في طفيلي الملاريا، بعد اكتشافهم اعتماده على نوع محدد من الدهون التي تحتوي على حمض اللينوليك للنمو والتكاثر داخل جسم الإنسان، ما قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات أكثر فاعلية للمرض.

 

ونشرت نتائج الدراسة في دورية "علم أحياء الجينوم"، واستندت إلى تحليل عينات دم لـ396 طفلاً في بوركينا فاسو قبل الإصابة بالملاريا وأثنائها، حيث أظهرت أن الطفيلي يعتمد على مصدر غذائي محدد بدلاً من الاستفادة من جميع العناصر الغذائية المتاحة وهو ما يكشف عن هدف علاجي جديد.

 

أخبار ذات صلة
اكتشاف يغير النظرية السائدة عن كيفية الإصابة بالملاريا
«نيويورك أبوظبي»: فوز «تحف الحياة اليومية» بجائزة كريستو وجان كلود

وقال يوسف إدغضور الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن هذا الاكتشاف يعزز فهم آلية بقاء الطفيلي داخل جسم الإنسان، ويمهد لتطوير استراتيجيات علاجية أكثر فاعلية لمكافحة الملاريا.

المصدر: وام
جامعة نيويورك أبوظبي
الملاريا
آخر الأخبار
الاتحاد النرويجي يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى «فيفا» بسبب قضية بالوجون
الرياضة
الاتحاد النرويجي يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى «فيفا» بسبب قضية بالوجون
اليوم 15:25
برشلونة يتعاقد مع الألماني كريم أدييمي
الرياضة
برشلونة يتعاقد مع الألماني كريم أدييمي
اليوم 15:18
مورياسو يمدد عقده لقيادة اليابان في كأس آسيا 2027
الرياضة
مورياسو يمدد عقده لقيادة اليابان في كأس آسيا 2027
اليوم 15:12
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن
علوم الدار
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن
اليوم 15:05
أبوظبي تستضيف بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©