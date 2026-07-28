"شرطة دبي" تحجب 297 موقعاً إلكترونياً يروج للمخدرات في الربع الثاني

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات زودت جهات أمنية في عدد من الدول بـ 125 معلومة أمنية خلال الربع الثاني من العام الجاري، أسهمت في ضبط عدد من المتهمين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة حول العالم، كما نجحت في رصد وحجب 297 موقعاً إلكترونياً يروج للمخدرات، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

جاء الإعلان عن هذه النتائج خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الثاني من العام الجاري، الذي ترأسه اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، بحضور اللواء الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من الضباط، ضمن الاجتماعات الدورية المخصصة لمتابعة مؤشرات الأداء وتقييم النتائج.

وأكد اللواء حارب الشامسي، حرص شرطة دبي على تطوير منظومة مكافحة المخدرات من خلال مواصلة التأهيل والتدريب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة مكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط مروجيها، مثمناً جهود منتسبي الإدارة في الحفاظ على أمن المجتمع والحد من انتشار هذه الآفة.

واطلع الحضور على مؤشرات الأداء المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة خلال الربع الثاني، إلى جانب نتائج مساهمة الإدارة في ضبط متهمين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة على مستوى الإمارة والدولة، ومراجعة خطط العمل والبرامج التوعوية وقرارات اجتماع التقييم السابق.

وقال العميد خالد بن مويزة، إن قضية المخدرات تتطلب تعاوناً دولياً مستمراً باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود، مؤكداً أن شرطة دبي تواصل تعزيز شراكاتها مع الأجهزة الأمنية في مختلف الدول، بما يسهم في دعم أمن المجتمعات والحد من انتشار المخدرات.

كما أظهرت إحصائيات مركز حماية الدولي، أن المركز نظم خلال الربع الثاني 95 برنامجاً توعوياً استفاد منها 467 ألفاً و878 شخصاً من مختلف فئات المجتمع، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي 8 ملايين و723 ألفاً و327 مستفيداً، ضمن جهود ترسيخ الوعي الأمني وتعزيز الوقاية من مخاطر المخدرات.