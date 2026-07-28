«البلديات والنقل»: 57.316 إجراءً للصيانة الوقائية

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دائرة البلديات والنقل تعزيز برامج الصيانة الوقائية للأصول والمرافق العامة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، في إطار نهجٍ استباقيٍّ يهدف إلى الحفاظ على كفاءة البنية التحتية، وضمان جاهزية المرافق العامة، واستدامة الخدمات المقدمة للمجتمع، بالتزامن مع النمو العمراني المتواصل الذي تشهده الإمارة.

ويُنفذ البرنامج بالتنسيق بين بلديات منطقة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، فيما تتولى مديرية تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل دعم تخطيط أولويات الصيانة والإشراف على تنفيذها على مستوى الإمارة.

واستناداً إلى أعمال الفحص، ومراقبة حالة الأصول، وبرامج الصيانة المخططة، تعمل دائرة البلديات والنقل على تحديد المواقع التي تتطلب تدخلاً استباقياً، بما يُسهم في الحدِّ من الانقطاعات، وتعزيز كفاءة الأداء، وحماية البنية التحتية الحيوية.

وخلال عام 2026، شمل هذا النّهج تنفيذ 57.316 إجراءً للصيانة الوقائية شملت الطرق، ومسارات المشاة، وأعمدة الإنارة، والحدائق، والمرافق العامة، بما يعزّز كفاءة هذه الأصول، ويضمن استدامة جاهزيتها لخدمة المجتمع.

ويشمل برنامج الصيانة الوقائية الأصول التي تُشكّل ركائز الحياة اليومية في الإمارة، بما في ذلك الطرق، ومرافق المشاة، والحدائق، والإنارة، والمرافق البلدية الأخرى التي تتطلب متابعة مستمرة للحفاظ على مستويات السلامة والكفاءة وجودة الأداء.

ومن خلال التركيز على هذه الأصول الحيوية، تواصل دائرة البلديات والنقل الحفاظ على جودة المرافق والخدمات التي يعتمد عليها السكان والزوّار وقطاع الأعمال بصورة يومية.



البيانات

تعتمد دائرة البلديات والنقل وبلديات الإمارة على نتائج أعمال التفتيش، وبيانات حالة الأصول، والمؤشرات التشغيلية لتحديد أولويات الصيانة، وتوجيه الموارد إلى المواقع الأكثر احتياجاً، ورصد المشكلات المتكررة التي تتطلب حلولاً طويلة المدى. ويسهم هذا النهج في الانتقال من الصيانة التفاعلية إلى منظومة أكثر استباقية تعتمد على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، بما يعزّز كفاءة التخطيط وإدارة الموارد.



نهج استباقي

تُركز الصيانة الوقائية على إطالة العمر التشغيلي للأصول والبنية التحتية، من خلال رصد مظاهر التآكل أو التلف أو تراجع الأداء، ومعالجتها قبل أن تتحول إلى أعطال أكبر أو تتطلب أعمال صيانة طارئة.

ويعتمد هذا النهج على التفتيش الدوري، ومراقبة حالة الأصول، ووضع أولويات الصيانة وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، بما يحقق أعلى قيمة ممكنة للاستثمارات طويلة الأجل، ويعزّز استمرارية الخدمات ويحد من الانقطاعات.

وقال عيسى مبارك المزروعي، مدير عام قطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل: «تُمثل الصيانة الوقائية تحوّلاً في أسلوب إدارة البنية التحتية، إذ تعتمد على معالجة التحديات قبل وقوعها، بدلاً من الاستجابة لها بعد حدوثها، بما يعزّز موثوقية الأصول وكفاءتها واستدامتها.



استدامة الخدمات

تسهم الصيانة الوقائية في تعزيز استمرارية الخدمات، من خلال الحد من احتمالية الأعطال المفاجئة وتقليل الحاجة إلى أعمال الصيانة العاجلة.

كما تتيح معالجة المشكلات في مراحلها المبكرة تنفيذ أعمال الصيانة بكفاءة أعلى، وتقليل تأثيرها على مستخدمي المرافق العامة، والحفاظ على الأصول وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزّز موثوقية البيئة الحضرية، ويسهم في توفير تجربة أفضل للمجتمع.



النمو المستقبلي

تواصل الدائرة الاستثمار في برامج الصيانة الوقائية باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على كفاءة الأصول العامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم أولويات التنمية الحضرية المستدامة.

ويعكس هذا النهج رؤية أبوظبي في بناء منظومة بنية تحتية لا تقتصر على تنفيذ المشاريع الجديدة، بل تمتد إلى إدارتها وصيانتها وفق أفضل الممارسات العالمية.