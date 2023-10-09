اللولو تفتتح هايبرماركت في دبي مول

دبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة اللولو أحدث متاجرها في دبي مول، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز وجودها وعملياتها في الأسواق المحلية وخلق قيمة مضافة لعلامتها التجارية.

وافتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، متجر اللولو هايبرماركت الجديد، الذي تبلغ مساحته 72 ألف قدم مربعة، بحضور جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.



وبهذا الافتتاح يصل إجمالي عدد متاجر اللولو 24 متجراً في إمارة دبي، ويركز المتجر الجديد بشكل أساسي على البيع بالتجزئة لمنتجات البقالة والأغذية الطازجة، والفواكه والخضراوات، والمخبوزات، والصحة والجمال، والقرطاسية والأدوات المنزلية، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والزهور، وغيرها.



وقال يوسف علي موسليام: «نحن سعداء للغاية ومتحمسون للتعاون مع إعمار لافتتاح أحدث هايبرماركت لنا في دبي مول، وهو أكبر وأرقى وجهة للتسوق والترفية في العالم، ويستقبل أكثر من 100 مليون زائر كل عام من جميع أنحاء العالم».



وتابع«وباعتبارنا أحد متاجر التجزئة الرائدة في المنطقة، فإننا نسعى باستمرار إلى الابتكار وتقديم تجربة تسوق عالمية لعدد كبير من السكان متعددي الجنسيات المقيمين والزائرين لمدينة دبي».



وأضاف: «على مدار سنوات طويلة، سعينا جاهدين لتقديم أفضل خدماتنا لتلبية متطلبات عملائنا من مختلف الجنسيات، وشهدنا طلباً متزايداً على المنتجات العالمية. وهذا هو سبب التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة في السوق».