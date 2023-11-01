شراكات لتوفير خدمات تكنولوجيا مالية متطورة في الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

توسعت الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة في عقد شراكات وتحالفات عالمية من أجل توفير خدمات تكنولوجيا مالية متطورة في الإمارات، وبهدف تعزيز موقع الدولة ضمن السباق على صدارة ثورة الذكاء الاصطناعي. وتستهدف الشركات العاملة في الدولة التعاون مع مؤسسات مختلفة لتحسين التجارب الرقمية وتزويد الأفراد والشركات في الدولة بحلول مالية آمنة وموثوقة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الدولة خططاً موسعة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية لرسم مستقبل مزدهر وقائم على التكنولوجيا.



الذكاء الاصطناعي

وأكد علي الصباغ، الخبير التكنولوجي المتخصص في تطوير الأعمال، أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة متميزة بين دول العالم ضمن السباق على صدارة ثورة الذكاء الاصطناعي الذي بات يستخدم كأداة للتقدم ورمز للرؤى المستقبلية الطموحة، منوهاً بأن الإمارات تقدم خططاً لمستقبل مزدهر وقائم على التكنولوجيا، من خلال جهودها الطموحة لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، في رحلة طويلة تتعدى مجرد اعتماد التكنولوجيا، وتتطلب توظيف البيانات وإطلاق المبادرات الحكومية في هذا المجال، والالتزام الثابت إزاء تحقيق الأهداف المنشودة.

وقال الصباغ: «إن البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تشير إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي قد شهد طفرة حقيقية».

وأشار الصباغ، إلى أن التوقعات تظهر احتمال تسجيل نمو سنوي قوي من خانتين عشريتين في المعاملات المالية، نتيجة انتشار الأنظمة المتطورة واستخدام الأدوات المتقدمة التي تستخدم للكشف عن العمليات الاحتيالية، وحتى الأنظمة فائقة التطور لدعم آليات اتخاذ القرارات الائتمانية.



حلول آمنة

ومن جانبها، قالت مليكي كارا، الرئيس التنفيذي لشركة «e& money» إنه لتعزيز خدمات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات وتحسين التجارب الرقمية وتزويد الأفراد والشركات في دولة الإمارات بحلول مالية آمنة وموثوقة، فقد دخلت e& Money في شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع «إريكسون» لتطوير وتعزيز خدماتها التكنولوجيا المالية، حيث ستعمل منصة محفظة إريكسون، على تعزيز بنية e& money، لجعلها أكثر أماناً وموثوقية لإدارة عمليات المعاملات بفعالية أكثر.

وأضافت أن «e& money» تدعم وتمكن المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بتزويدهم بحلول دفع آمنة ومريحة وسريعة.



محافظ إلكترونية

وقال بانكاج كوندرا، رئيس المنتجات والشراكات والمشاريع في مجموعة «نتورك إنترناشيونال»: «إن المجموعة التي تعد مزوداً رائداً للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لطالما كانت في طليعة الشركات التي تقدم تقنيات وحلول دفع متنوعة ومبتكرة لإنجاز معاملات دفع عبر الحدود أكثر سهولة وأماناً».

وأضاف أن «نتورك إنترناشيونال»، أبرمت مؤخراً شراكة استراتيجية مع «علي باي+» «Alipay+» بهدف تمكين ما يزيد على 50 ألف تاجر من شركاء «نتورك» في دولة الإمارات من قبول العديد من المحافظ الإلكترونية البارزة من جميع أنحاء العالم على منصاتها الشاملة لنقاط البيع.



التطورات التقنية

وأفاد محمد القبيسي، مؤسس شركة «دار التمويل»، المؤسسة المالية المتخصصة في مجال الابتكار والريادة، بأنه لمواكبة التطورات التقنية في القطاع المالي والمصرفي، ومن أجل ضمان تقديم أفضل خدمة مستخدم لعملائها، فعلت الشركة منصة «آني» للمدفوعات الفورية المتطورة التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع توفير التقنية لعملائها عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة.

وأشار القبيسي، إلى أن منصة «آني» للمدفوعات الفورية تمكن المتعاملين من تحويل الأموال في أقل من 10 ثوانٍ في أي وقت وإلى أي حساب بنكي مشترك بالخدمة عن طريق رقم الهاتف المحمول داخل دولة الإمارات، ويستطيع عملاء «دار التمويل» الراغبين في الاستفادة من التقنية الجديدة التسجيل في منصة (آني) عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المتحركة.