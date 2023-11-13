«الاتحاد للطيران» تستعرض طائرات 787-9 دريملاينر في معرض دبي للطيران

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل الاتحاد للطيران بمرور 20 عاماً على انطلاقتها في مجال الطيران، وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران هذا الأسبوع، حيث تستعرض أحدث طائراتها من طراز بوينغ 787-9، وهي واحدة من أربع طائرات دريملاينر جديدة تنضم إلى الأسطول هذا العام، بعد وصول طائرة جديدة من طراز 787-10 في أكتوبر.

وستعمل الطائرة الجديدة على تعزيز خطط النمو الطموحة للاتحاد للطيران، حيث أضافت الشركة 12 وجهة جديدة هذا العام، مع المزيد من الوجهات في الهند، إضافة إلى انطلاق عملياتها إلى بوسطن ونيروبي في الأشهر المقبلة، وزيادة عدد رحلاتها إلى وجهات مختلفة على شبكتها العالمية.



في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "تمثل الذكرى السنوية العشرين لتأسيسنا لحظة محورية لا نحتفل فيها بإنجازات الشركة حتى الآن فحسب، بل الأهم من ذلك أننا نضع أساساً قوياً ومساراً للنمو في المستقبل".



وأضاف "تعد هذه الطائرات الجديدة أساسية لتحقيق الخطط الطموحة التي بدأناها لتوسيع أسطولنا وتعزيز رحلاتنا لنقل الضيوف بشكل أفضل إلى عدد أكبر من الوجهات، لنمنحهم بذلك تجربة طيران تفوق توقعاتهم".