ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت ماكدونالدز الإمارات عن إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين بالتبرع بنقاط مكافآتهم خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الجهود الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وسوف تقوم ماكدونالدز الإمارات بالتبرع بقيمة تعادل إجمالي نقاط المكافآت التي يتبرع بها العملاء خلال الشهر الفضيل، حيث يمكن للعملاء التبرع بقدر ما يشاؤون وستقوم ماكدونالدز بالتبرع بدرهم واحد مقابل كل 100 نقطة مكافآت.





بدأت الشراكة المثمرة بين ماكدونالدز الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي قبل ست سنوات، وساهمت في جمع تبرعات تزيد عن 2.8 مليون درهم إماراتي من خلال العديد من الحملات الخيرية التي أطلقتها ماكدونالدز الإمارات لدعم الجهود الإنسانية المحلية للهيئة.









وقالت ريف الخاجة مدير إدارة التسويق في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن تعاون ماكدونالدز الإمارات مع الهيئة يجسد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، ويعزز الجهود التي تضطلع بها الهيئة في المجالات الإنسانية والتنموية، وأضافت " هذه الخطوة تعتبر إضافة جديدة ونوعية للمبادرات التي تقدمت بها ماكدونالدز في السابق لدعم برامج الهيئة، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز مجالات البذل واستدامة العطاء، وتحسين مجالات الاستجابة لصالح القضايا الإنسانية التي تتبناها الهيئة وتفرد لها مساحة كبيرة من تحركاتها على الساحتين المحلية والخارجية.





من جانبه قال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات: "نحن ملتزمون بالمشاركة الفعّالة في مجتمعاتنا المحلية، بما يتماشى مع التزامنا الثابت بتطبيق ممارسات المواطنة المسؤولة، التي تشكل جوهر قيمنا ورسالتنا. ولشراكتنا مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مكانة خاصة بالنسبة لنا، ويسعدنا أن نشهد ما حققته من نمو وتقدم بمرور السنوات. ولذلك، سنعمل خلال شهر رمضان المقبل على تقديم مزيد من الدعم لجهودهم الإنسانية من خلال التبرع بما يعادل إجمالي نقاط المكافآت التي يتبرع بها العملاء".





للمزيد من المعلومات حول كيفية التبرع بنقاط المكافآت، يمكنكم زيارة تطبيق ماكدونالدز الإمارات.. www.mcdonalds.com.







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