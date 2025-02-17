33.5 مليار درهم أرباح شركات «أدنوك» المدرجة بنمو 9%

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أرباح 6 شركات تابعة لـ«أدنوك» مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 33.5 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 30.8 مليار خلال عام 2023، بنمو يصل إلى 9%.

وأعلنت شركات أدنوك المدرجة، والتي تضم «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، عن توزيعات أرباح تصل إلى 24.8 مليار درهم.

وتمكنت «أدنوك للغاز» خلال العام المالي 2024، من تسجيل زيادة في صافي الدخل المعدل بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 18.4 مليار درهم.

وأعلنت «أدنوك للغاز» توزيعات أرباح بأكثر من 12.5 مليار درهم، للعام المالي 2024، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية بنحو 6.3 مليار درهم في سبتمبر 2024 وسيتم دفع نحو 6.3 مليار درهم إضافية في شهر أبريل 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية، حيث تتوافق توزيعات الأرباح لعام 2024، مع سياسة «أدنوك للغاز» الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم.



أدنوك للحفر

وأعلنت شركة أدنوك للحفر تحقيق إيرادات خلال عام 2024 بقيمة 14.7 مليار درهم، بزيادة 32% على أساس سنوي، كما حققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله بقيمة 7.41 مليار درهم، بزيادة 36% على أساس سنوي، بهامش 50%، فيما بلغ صافي الربح للعام بأكمله 4.77 مليار درهم، بزيادة 26% على أساس سنوي، بهامش 32%.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.45 مليار درهم للعام 2024 بواقع ( 9.05 فلس للسهم)، على أن تُجاز التوصية بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. ويمثل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 والبالغة 2.90 مليار درهم (نحو 18.1 فلس للسهم) زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023.

وبناءً على الزيادة السنوية بنسبة 10% التي أقرتها سياسة التوزيع، سترتفع قيمة التوزيعات لعام 2025 إلى 3.18 مليار درهم على الأقل.



أدنوك للتوزيع

وحققت شركة أدنوك للتوزيع أرباحاً قياسية قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 3.86 مليار درهم «1.05 مليار دولار»، في عام 2024 بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي.

وارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 2.66 مليار درهم «725 مليون دولار»، وذلك قبل احتساب تأثير ضريبة الدخل على الشركات في الدولة التي دخلت حيز التنفيذ في العام نفسه، مما يعكس الأساس القوي لشركة أدنوك للتوزيع.

وبلغ صافي الربح 2.42 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بأرباح بلغت 2.6 مليار درهم خلال عام 2023.

وأعلنت شركة أدنوك للتوزيع، عن توزيعات بقيمة 2.57 مليار درهم.

بروج

وسجلت شركة «بروج بي إل سي» ارتفاعاً بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي أرباحها لعام 2024 ليصل إلى 4.55 مليار درهم «1.24 مليار دولار» مدعوماً بأحجام إنتاج ومبيعات قياسية.

كما ارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 9.10 مليار درهم «2.48 مليار دولار» مدفوعة بارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 4% إلى 22.13 مليار درهم «6 مليارات دولار».

وتعتزم «بروج» الحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم «1.3 مليار دولار» للسنة المالية 2025 وهو ما يمثل عائداً حالياً على توزيعات الأرباح بنسبة 6.3%.



فيرتيغلوب

وحققت شركة فيرتيغلوب بي إل سي، أرباحاً تصل إلى 159.9 مليون دولار، بنهاية عام 2024، مقابل 348.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 125 مليون دولار (459.1 مليون درهم) عن النصف الثاني 2024، ليصل إجمالي التوزيعات السنوية إلى 275 مليون دولار ( 1009.9 مليون درهم).



الإمداد والخدمات

وحققت «أدنوك للإمداد والخدمات» إيرادات بلغت 13.03 مليار درهم لعام 2024، بزيادة قدرها 29% عن عام 2023. وبلغ صافي الربح للعام الماضي، 2.77 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 22% مقارنة بعام 2023، كما ارتفع صافي الربح في الربع الأخير بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 660 مليون درهم.

وأعلنت أدنوك للإمداد والخدمات أكتوبر الماضي موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 501.3 مليون درهم (136.5 مليون دولار) عن النصف الأول من عام 2024، فيما تعتزم الشركة توزيع إجمالي أرباح بقيمة 1002.6 مليون درهم (273 مليون دولار) للسنة المالية بالكامل، بزيادة قدرها 5% قياساً مع نسبة توزيعات الأرباح لعام 2023، وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المعتمدة.

7.1 مليار درهم صافي دخل «طاقة»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إذ ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 55.2 مليار درهم مدفوعة بالنمو المستدام لأعمال الشركة في قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».

وبلغ صافي الدخل 7.1 مليار درهم بزيادة 1.5% مقارنة بالعام السابق، باستثناء البنود غير المتكررة «10.8 مليار درهم» المتعلقة بالاستحواذ على حصة 5% في «أدنوك للغاز» ورسوم الضريبة المؤجلة بقيمة 1.1 مليار درهم بسبب البدء بتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وبإضافة هذه البنود غير المتكررة، يصبح صافي الدخل منخفضاً عن العام السابق بقيمة 9.6 مليار درهم.

كما انخفضت أرباح شركة دانة غاز، المدرجة بسوق أبوظبي ضمن قطاع الطاقة، إلى 553 مليون درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بأرباح قدرها 586 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023.