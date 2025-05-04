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اقتصاد

شركات ضيافة إماراتية توسع حضورها في الأسواق الخارجية

شركات الفنادق تنقل تقاليد الضيافة الإماراتية إلى العالم (أرشيفية)
5 مايو 2025 01:35

مصطفى عبد العظيم (دبي)
واصلت شركات الضيافة الإماراتية توسعاتها في الأسواق الخارجية عبر توقيع المزيد من اتفاقيات إدارة تشغيل فنادق تحمل علاماتها التجارية في أسواق جديدة بالمنطقة خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين، بالتزامن مع توسعاتها في السوق المحلي. وشهدت فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، التي اختتمت الأسبوع الماضي، توقيع عدد كبير من هذه الشركات لاتفاقيات جديدة لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية والكشف عن خططها الطموحة للتوسع والانتشار في الوجهات السياحية الواعدة في المنطقة والعالم.
وأكد مسؤولون في هذه الشركات أن التوسعات الجديدة للشركات الإماراتية بالخارج تعكس النمو المتواصل لقطاع الضيافة الإماراتي وقدرته التنافسية على الصعيد العالمي، فضلاً عن رؤيته المستقبلية الرامية إلى تعزيز مساهمته في خريطة السياحة الدولية، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة في المنطقة.
وتضمنت قائمة العلامات الفندقية الإماراتية وشركات إدارة الضيافة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، كل من «روتانا»، و«إدارة الضيافة القابضة» (HMH)، و«تايم للفنادق»، و«جيوان للفنادق والمنتجعات»، و«فنادق شذا»، حيث كشفت جميعها عن توسعات ومشاريع جديدة واستراتيجيات نمو تهدف إلى تعزيز حضورها الإقليمي والعالمي، والاستفادة من الفرص المتنامية في قطاع السياحة والضيافة.
توسعات روتانا
وأعلنت شركة روتانا، عن توسع استراتيجي كبير في أسواقها الرئيسية، من خلال افتتاح 12 فندقاً جديداً في الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث وقعت اتفاقية تطوير عقاري كبرى مع شركة معمار للتطوير والاستثمار، سيتم بموجبها افتتاح مجموعة من الفنادق الجديدة خلال عامي 2025 و2026، تشمل «إيدج من روتانا» في الدباب والملز بالرياض (100 و90 غرفة على التوالي)، و«إيدج من روتانا» في البلد بجدة (169 غرفة)، و«ياسمينة ريحان من روتانا» في الرياض (71 غرفة). وتهدف روتانا إلى رفع عدد فنادقها في المملكة إلى 20 فندقًا بحلول عام 2027.
وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، إن مواصلة توسعات روتانا في القطاع الفندقي في دولة الإمارات يترجم مكانة السوق الإماراتي في قلب محفظة المجموعة التي نشأت توسعت وانطلقت منه إلى العالم، لافتاً إلى أن النمو الواسع في محفظة الشركة في المملكة السعودية يجسد فصلاً جديداً من رحلة روتانا لتعزيز الروابط المشتركة بين البلدين في مجال الضيافة.
(HMH) تتوسع في السعودية
وأعلنت «إدارة الضيافة القابضة» (HMH)، عن توسع نوعي في المملكة العربية السعودية من خلال إضافة فنادق جديدة وخطط تطوير طموحة. وقد وقعت المجموعة اتفاقية لتشغيل فندق «كورب كورنيش الخبر» (157 غرفة) المطل على الواجهة البحرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لافتتاح فندق بالدمام. 

وأكد هيثم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إدارة الضيافة القابضة»، على الأهمية الاستراتيجية للسعودية ضمن خطط المجموعة، مشيراً إلى أن هذه التوسعات تتماشى مع أهداف رؤية 2030 في قطاع السياحة.
«جيوان» تنطلق إلى مصر
وكشفت «جيوان للفنادق والمنتجعات»، التابعة لمجموعة NG9 القابضة، عن دخولها الرسمي إلى السوق المصرية من خلال التوقيع على خمس اتفاقيات لإدارة وتشغيل فنادق ومنتجعات جديدة تضم أكثر من ألف غرفة فندقية.

وقال محمد حسن المدير التنفيذي للعمليات في جيوان أن الشركة تهدف من خلال هذه الخطوة ترسيخ العلامة الفندقية في أحد أكبر الأسواق السياحية بالمنطقة والتي تتميز بالفرص الواعدة للنمو والتوسع.
تايم تتوسع خارجياً
أعلنت مجموعة تايم للفنادق عن خطط توسعية طموحة تشمل افتتاح 12 فندقًا جديداً بحلول الربع الأول من عام 2026 في المملكة العربية السعودية وتنزانيا والمغرب والمحيط الهندي، بالإضافة إلى استهداف 100 منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

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وأكد محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، أن استراتيجية التوسع ترتكز على الوجهات ذات معدلات النمو المرتفعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف تنويع مصادر الدخل السياحي، ودعم نمو السياحة البيئية في تنزانيا والمغرب، والتوسع في آسيا.
ديناميكية السوق
أعلنت فنادق شذا عن افتتاح أول مشاريعها في مملكة البحرين بتوقيع اتفاق إدارة «مسك الفتح البحرين» مع شركة نزل مساكن للتطوير العقاري. ويقع «مسك الفتح البحرين» في قلب منطقة الجفير الحيوية، ويضم 118 جناحاً عصرياً.

وقال شاجي أبو صالح نائب الرئيس – تطوير الأعمال لفنادق شذا، أن هذه الخطوة تعزز التزام الشركة بتوسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عروض فنادق نمط الحياة الفريدة.
وتعكس هذه التوسعات النوعية من قبل شركات الضيافة الإماراتية خلال فعاليات سوق السفر العربي 2025، الديناميكية العالية التي يتمتع بها هذا القطاع، والطموحات الكبيرة التي تحملها هذه الشركات نحو التوسع العالمي وتعزيز مساهمتها في صناعة السياحة وتؤكد هذه الخطوات الاستراتيجية على مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للضيافة، وقدرتها على تصدير علامات تجارية ناجحة ومبتكرة إلى مختلف أنحاء العالم.

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