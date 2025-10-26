39 مشروعاً توفّر 9500 شقة وفيلا سكنية جديدة في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)



واصلت شركات التطوير العقاري في أبوظبي، إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، تلبية للطلب المتزايد على شراء العقارات بالعاصمة.

وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 42 مشروعاً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، منها 39 مشروعاً توفّر أكثر من 9500 شقة وفيلا سكنية، فضلاً عن 3 مشاريع توفّر قطع أراضٍ.

وخلال الربع الثالث فقط، تم تسجيل 18 مشروعاً جديداً، منها 17 مشروعاً توفّر أكثر من 5200 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع «وديم» الذي يوفّر أكثر من 1700 قطعة أرض بجزيرة الحديريات.

وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ«الاتحاد» أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وسط ارتفاع ملحوظ على شراء العقارات بالإمارة، لاسيما من المستثمرين الأجانب، مما يشجّع العديد من الشركات العقارية لمواصلة طرح مشاريع جديدة. وذكر تقرير صادر مؤخراً عن مركز أبوظبي العقاري، أن السوق العقاري شهد نمواً مدفوعاً بطلب قوي تجاوز العرض، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية في الإمارة نحو 400 ألف وحدة بالنصف الأول من 2025.



مشاريع جديدة

وتضم قائمة المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي، 8 مشاريع في جزيرة الحديريات، منها 7 مشاريع توفّر 966 وحدة، وتشمل «نوايف بارك فيوز»، ويوفّر 184 وحدة سكنية، و«فلل ريم الشاطئية» الذي يضم 15 وحدة، و«نوايف يست أ» ويضم 106 فلل سكنية، و«نوايف غرب أ» ويوفّر 94 فيلا، و«نوابف يست ب» ويضم 334 فيلا، و«تاون هاوس قرية نوايف» ويوفّر 150 فيلا، و«فلل بشاير»، ويوفّر 133 فيلا، إضافة إلى مشروع «وديم» لشركة مدن العقارية ويضم 1764 قطعة أرض.

وفي جزيرة ياس، تم تسجيل 3 مشروعات لشركة الدار العقارية، وتشمل، «ياس لينكس للمعيشة الفاخرة»، ويضم 133 وحدة، و«الديم تاون هومز» لشركة الدار، ويضم 448 وحدة سكنية وتجارية، وكذلك و«ياس ليفينج» ويضم 678 وحدة سكنية، كما تسجيل مشروع «بيرلا 3» لشركة ريبورتاج للتطوير والاستثمار، ويضم 325 وحدة، و«سلينا بي» لشركة سنشري 7 للعقارات، ويوفّر 507 فلل وشقق سكنية، و«باب القصر ريزيدنس 31» لشركة أجيال برتفيل للتطوير العقاري ويوفّر 266 وحدة، و«أوبلا ريزيدنسز - ياس باي» لشركة أجيال دي أتش بي العقارية ويوفّر 192 وحدة سكنية. كما تم إطلاق 6 مشاريع بجزيرة السعديات، منها 3 مشاريع لشركة الدار العقارية توفّر 481 وحدة سكنية، وتشمل، «منارة ليفنغ 3»، و«فايا السعديات 2»، و«ون السعديات».

كما تم تسجيل مشروع «سوليا» لشركة ترف للتطوير ويوفّر 217 وحدة سكنية، و«هينج ريزيدنسز باي نورد» ويضم 166 وحدة، ومشروع «في ريزيدنسز» لشركة «في أس أم للتطوير»، يوفّر 121 وحدة.

فيما تم تسجيل 3 مشاريع بمدينة مصدر لشركة «برتفيل» للتطوير العقاري، توفّر 626 وحدة جديدة، وتشمل «باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» ويضم 295 وحدة، و«فيل 12» ويضيف 143 شقة، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» ويتألف من 188 وحدة سكنية.

وفي منطقة شاطئ الراحة، تم تسجيل مشروع «جمان 1» لشركة إي سي تي للتطوير العقاري، ويوفّر 108 وحدات، و«جزيرة برابوس» لشركة فلاج الراحة لخدمات تأجير العقارات وإدارتها ويضم 352 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع «باب القصر قنال يو ريزيدنس 22» لشركة «برتفيل»، ويوفّر 242 وحدة سكنية، و6 وحدات تجارية.

وفي منطقة الشامخة، تم تسجيل مشاريع «ميريتو» لشركة جدارا هوم للتطوير العقاري، ويضم 94 وحدة سكنية، و«ريمان جاردن 1» لشركة يونايتد أفنيو للتطوير العقاري ويوفر 68 وحدة سكنية، و«بناية نور» لشركة مسكن إم إس للمقاولات والتطوير العقاري، ويضيف 52 وحدة، و«بي يو دي السكني 1» لشركة بي يو دي للتطوير العقاري ويوفّر 47 وحدة. وفي جزيرة فاهد تم تسجيل 3 مشاريع جديدة لشركة الدار للتطوير، وتشمل «فاهد بيتش ريزيدنسز» ويضم 464 وحدة، و«ذا بيتش هاوس فاهد» ويضم 862، و«شاطئ فاهد تيراسيز» ويوفر501 وحدة سكنية. وفي غنتوت، تم تسجيل مشروعين لشركة أو آر إيه كيو ديفيلوبمينت ليميتد، وهما «بين – لاجون» ويضم 323 وحدة، و«بين – واترواي» ويوفّر141 وحدة، فضلاً عن تسجيل مشروع «أوهانا للتطوير العقاري جاكوب آند كو الواجهة الشاطئية للعيش» بمنطقة الجرف لشركة أوهانا للتطوير العقاري والإنشاءات، ويضم 122 فيلا.

وفي مدينة زايد، تم تسجيل مشروعين لشركة «بلووم» وهما: «بلووم ليفينج (جرانادا 2)» ويضم 449 فيلا، و«بلووم ليفينج (كارمونا)» ويوفّر 354 فيلا. كما تم تسجيل مشروع «تلال السلام 2» لشركة أرابيان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري ويضم 212 فيلا سكنية بمنطقة الفقع في العين.



نشاط ملحوظ

وقال عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً قوياً خلال الفترة الحالية، وسط ارتفاع ملحوظ على شراء العقارات بالإمارة، لاسيما من المستثمرين الأجانب، مما يشجع العديد من الشركات العقارية لمواصلة طرح مشاريع جديدة.

وأوضح أن استمرار الكشف عن المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي يوفّر خيارات متنوعة من المستثمرين، في ظل تنوع المشاريع من حيث الفئات والأسعار والمواقع.



طلب قوي

أشارت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقار، إلى وجود طلب قوي على شراء العقارات بأبوظبي خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر في بيع المشاريع الجديدة كافة فور طرحها.

وأعلنت مجموعة الدار مؤخراً إطلاق مشروع «الديم تاون هومز»، الذي يضم 450 منزلاً في شمال شرق جزيرة ياس، ضمن مشروع «حي الديم السكني»، المجمّع العائلي المعروف سابقاً بـ«بلغيلم»، حيث تم بيع الوحدات السكنية كافة بقيمة تجاوزت 1.8 مليار درهم، كما أعلنت بيع كامل وحدات مجمّعها السكني الجديد «ياس ليفنج» خلال أيام فقط من طرحه في السوق، محققةً مبيعات إجمالية تجاوزت قيمتها 1.3 مليار درهم.

وتوقعت محمود مواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة خلال الربع الرابع من العام الحالي، مما يعزّز من مكانة أبوظبي وجهة جاذبة للمستثمرين، سواء للمحليين أو الأجانب.