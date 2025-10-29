«برتڤيل للتطوير العقاري» تنجز 85% من مشروع «ڤيل 11» في مدينة مصدر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة برتڤيل للتطوير العقاري تحقيق تقدم ملحوظ في مشاريعها السكنية قيد التنفيذ في مدينة أبوظبي، وذلك استناداً إلى بيانات منصة ‮«داري‮»، التابعة لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي، حيث وصلت نسبة إنجاز مشروع ‮«ڤيل 11‮» في مدينة مصدر إلى 85%، مع اكتمال الواجهة الخارجية للمبنى، وإنجاز معظم الأعمال الإنشائية، ما يضمن تسليم المشروع في المواعيد المحددة.

وتعكس هذه النسبة المتقدمة التزام «برتڤيل» للتطوير العقاري بأعلى معايير الجودة ودقة التنفيذ، تأكيداً لرؤيتها في تقديم مشاريع فاخرة تجمع بين التصميم الكلاسيكي والموقع الاستراتيجي المميز.

وتواصل الشركة أعمالها بوتيرة متسارعة في مجموعة من المشاريع ضمن مدينة مصدر، حيث بلغت نسبة الإنجاز بمشروع ‮«ڤيل 12‮» نحو 29%، كما تم إنجاز 28% بمشروع ‮«باب القصر ريزورت ريزيدنس 18‮»، و26% في ‮«باب القصر ريزورت ريزيدنس19».

وفي منطقة ياس باي بجزيرة ياس، تسير الأعمال الإنشائية بوتيرة ثابتة، حيث وصلت نسبة الإنجاز بمشروعي ‮«باب القصر ريزيدنس 25‮» و«باب القصر ريزيدنس 31‮» إلى 29%. وفي منطقة شاطئ الراحة، تباشر برتڤيل للتطوير العقاري تنفيذ مشروع ‮«باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22‮»، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 7%.

وقال متحدث باسم «برتڤيل للتطوير العقاري»: «نواصل العمل بخطط واضحة ومراحل مدروسة لضمان جودة التنفيذ في مشاريعنا كافة، بما ينسجم مع رؤيتنا في ترسيخ مكانة (برتڤيل) علامة مرموقة في سوق التطوير العقاري الفاخر في أبوظبي‮».

وأضاف: «خلال المرحلة المقبلة، سنركز على استكمال التشطيبات الداخلية والواجهات النهائية، استعداداً لتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة، مع الحفاظ على الطابع المميز لكل مشروع من حيث التصميم والموقع والخدمات المرافقة‮».