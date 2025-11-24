الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

العربية للطيران تضيف لندن إلى شبكة وجهاتها المتنامية

العربية للطيران تضيف لندن إلى شبكة وجهاتها المتنامية
24 نوفمبر 2025 14:07



أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، عن إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة إلى مطار لندن غاتويك.

ويشكل إطلاق هذه الوجهة الجديدة خطوةً استراتيجية ترسخ حضور العربية للطيران في الأسواق الدولية وتوسيع شبكتها المتنامية، انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.

وستبدأ الخدمة الجديدة، اعتباراً من 29 مارس 2026 بمعدل رحلتين يومياً، ما يمنح المسافرين خيارات أوسع للتنقل بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وتعكس هذه الخطوة التزام العربية للطيران الدائم بتقديم تجربة سفر موثوقة لعملائها، بالإضافة إلى دعم حركة السفر والتجارة بين البلدين.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، إن الرحلات الجديدة إلى مطار غاتويك في لندن، تشكل محطة بارزة في مسيرة النمو المتواصل لشركة العربية للطيران، ويعكس هذا التوسع التزام المجموعة المستمر في تعزيز حضورها في أسواق رئيسية عبر شبكة وجهات أوسع تلبي احتياجات عملائها، وتوفر لهم تجربة سفر موثوقة.

وأضاف أن إطلاق خدمة لندن غاتويك يعزز من خيارات السفر، انطلاقاً من الشارقة، ويؤكد التزام المجموعة بتوفير رحلات سفر اقتصادية وسلسة لعملائها، سواء بغرض العمل أو الترفيه، متطلّعاً إلى استقبال المسافرين على متن رحلاتها، وتوفير تجربة جديدة للسفر الجوي المباشر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

من جانبه، قال جوناثان بولارد، الرئيس التنفيذي التجاري لمطار لندن غاتويك، إن المطار شهد هذا العام ارتفاعاً لافتاً في الطلب على الرحلات إلى مختلف وجهات الشرق الأوسط، معرباً عن سعادته بأن يقدّم المطار للمسافرين من لندن والجنوب الشرقي وجهات وخيارات جديدة للسفر.

كما أعرب عن سعادته بانضمام ناقل جوي جديد إلى مطار لندن غاتويك بعد الموافقة الحكومية الأخيرة على الاستخدام المنتظم للمدرج الشمالي، متطلعاً إلى استقبال شركة «العربية للطيران» في شهر مارس، بما يوفّر ربطاً مباشراً مع مدينة الشارقة العريقة والمنطقة ككل.

المصدر: وام
لندن
العربية للطيران
