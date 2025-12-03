«برتڤيل للتطوير العقاري»: تقدم أعمال مشروع «باب القصر قنال ڤيو رزيدنس»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «برتڤيل للتطوير العقاري» تسجيل تقدم ملحوظ في أعمال البناء الخاصة بمشروع «باب القصر قنال ڤيو رزيدنس 22» الواقع في منطقة شاطئ الراحة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منصة داري التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 7%، وذلك خلال شهرين من إطلاق المشروع، وهو ما يتجاوز الجدول الزمني المحدد بما نسبته 6.21%، ما يعكس الأداء الميداني المتسارع، والالتزام من «برتڤيل» بخطة التنفيذ المعتمدة.

ويأتي هذا التقدم في إطار حرص «برتڤيل للتطوير العقاري» على إبقاء المستثمرين ومالكي المنازل على اطلاع مستمر بسير الأعمال في مشاريعها، وتعزيز مستوى الشفافية عبر توفير بث مباشر يتيح متابعة مراحل البناء بشكل يومي.

ويعد مشروع «باب القصر قنال ڤيو رزيدنس 22» من أبرز مشاريع «برتڤيل» في شاطئ الراحة، حيث يتميز بموقع استثنائي يوفر إطلالة مباشرة على القناة لكل وحدة سكنية، إضافة إلى تصميم معماري راقٍ ينسجم مع طبيعة المنطقة.

ويضم المشروع 242 وحدة موزعة على ثلاثة أبراج في واحدة من أهم المناطق السكنية في أبوظبي.

وتواصل الشركة تنفيذ خططها التطويرية بثبات، مؤكدة التزامها بتسليم مشاريعها وفق أعلى المعايير وفي المواعيد المحددة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.