الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«برتڤيل للتطوير العقاري»: تقدم أعمال مشروع «باب القصر قنال ڤيو رزيدنس»

المشروع بعد شهرين من الإطلاق (من المصدر)
3 ديسمبر 2025 05:22

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «برتڤيل للتطوير العقاري» تسجيل تقدم ملحوظ في أعمال البناء الخاصة بمشروع «باب القصر قنال ڤيو رزيدنس 22» الواقع في منطقة شاطئ الراحة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منصة داري التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 7%، وذلك خلال شهرين من إطلاق المشروع، وهو ما يتجاوز الجدول الزمني المحدد بما نسبته 6.21%، ما يعكس الأداء الميداني المتسارع، والالتزام من «برتڤيل» بخطة التنفيذ المعتمدة.
ويأتي هذا التقدم في إطار حرص «برتڤيل للتطوير العقاري» على إبقاء المستثمرين ومالكي المنازل على اطلاع مستمر بسير الأعمال في مشاريعها، وتعزيز مستوى الشفافية عبر توفير بث مباشر يتيح متابعة مراحل البناء بشكل يومي.
ويعد مشروع «باب القصر قنال ڤيو رزيدنس 22» من أبرز مشاريع «برتڤيل» في شاطئ الراحة، حيث يتميز بموقع استثنائي يوفر إطلالة مباشرة على القناة لكل وحدة سكنية، إضافة إلى تصميم معماري راقٍ ينسجم مع طبيعة المنطقة.
ويضم المشروع 242 وحدة موزعة على ثلاثة أبراج في واحدة من أهم المناطق السكنية في أبوظبي.
وتواصل الشركة تنفيذ خططها التطويرية بثبات، مؤكدة التزامها بتسليم مشاريعها وفق أعلى المعايير وفي المواعيد المحددة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
شراكة استراتيجية لتعزيز منظومة الأوقاف في أبوظبي
أبوظبي
فندق باب القصر
شاطئ الراحة
البناء
دائرة البلديات والنقل
التطوير العقاري
آخر الأخبار
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشعر بالقلق من تفاقم إصابات أرسنال
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©