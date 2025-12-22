الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«اقتصادية عجمان» تطلق خدمة «Go Business» لتسهيل إصدار الرخص التجارية

22 ديسمبر 2025 17:48

 

عجمان (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان عن إطلاق خدمة الرخصة الاقتصادية المتكاملة «Go Business»، ضمن جهودها المستمرة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقليص رحلة المتعامل، عبر تحويل عملية إصدار الرخصة التجارية إلى 5 خطوات سهلة وبسيطة تتم بشكل رقمي وسريع.

وأكدت الدائرة أن خدمة «Go Business» تأتي انسجاماً مع توجّهاتها في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعامل، من خلال تقليل عدد الإجراءات والزيارات ورفع كفاءة إنجاز المعاملات، بما يُسهم في دعم بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين ورواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم بسهولة ووضوح.
وأوضحت الدائرة أن رحلة الرخصة الاقتصادية المتكاملة تتم عبر إجراءين رئيسيين، هما إجراء الإصدار، ويشمل جمع البيانات، والربط مع الجهات المعنية، واستكمال المتطلبات حتى إصدار الرخصة، والإجراء الثاني هو إجراء التوثيق، ويشمل إنشاء عقد التأسيس وتوقيعه واعتماده إلكترونياً، بما يضمن موثوقية الإجراءات وسلاستها دون الحاجة للتنقل.
وبيّنت الدائرة أن خطوات إصدار الرخصة عبر «Go Business» تتم وفق 5 خطوات سهلة وسريعة، الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول عبر UAE PASS، والثانية هي حجز الاسم التجاري، والثالثة تسجيل بيانات النشاط مع التوثيق التلقائي لعقد التأسيس لاستكمال إصدار الرخصة، والرابعة الدفع الإلكتروني، والخطوة الخامسة هي إصدار الرخصة التجارية، إلى جانب شهادة العضوية وبطاقة المنشأة.
وأكدت الدائرة استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية، وتقديم حلول مبتكرة تُسهم في الارتقاء بتنافسية الإمارة اقتصادياً، وتوفير تجربة خدماتية أكثر سهولة وشفافية، داعية المتعاملين وروّاد الأعمال للاستفادة من الخدمة الجديدة وإنجاز إجراءات إصدار الرخصة بصورة ميسّرة عبر القنوات المعتمدة.

