58 مشروعاً عقارياً جديداً بأبوظبي خلال 12 شهراً

سيد الحجار (أبوظبي)



كشفت شركات التطوير العقاري في أبوظبي، عن عدد من المشاريع الجديدة خلال عام 2025، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، وسط إقبال ملحوظ على شراء العقارات بالإمارة. وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 58 مشروعاً منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية ديسمبر 2025، منها 54 مشروعاً توفّر أكثر من 13 ألف شقة وفيلا سكنية، فضلاً عن 4 مشاريع توفّر قطع أراضٍ.

وخلال الربع الرابع فقط، تم تسجيل 16 مشروعاً جديداً، منها 15 مشروعاً توفّر أكثر من 3500 وحدة، إضافة إلى مشروع يوفر قطع أراض. وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ«الاتحاد» أن إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بأبوظبي يعكس حالة النشاط التي يشهدها السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة، وسط نمو ملحوظ في الطلب لاسيما من المستثمرين الأجانب.



مشاريع جديدة

وتضم قائمة المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» العام الماضي، 10 مشاريع في جزيرة الحديريات، منها 9 مشاريع تضم أكثر من 1450 شقة وفيلا سكنية جديدة، وتشمل «نوايف بارك فيوز»، ويوفّر 184 وحدة سكنية، و«فلل ريم الشاطئية» الذي يضم 15 وحدة، و«نوايف يست أ» ويضم 106 فلل سكنية، و«نوايف غرب أ» ويوفّر 94 فيلا، و«نوابف يست ب» ويضم 334 فيلا، و«تاون هاوس قرية نوايف» ويوفّر 150 فيلا، و«فلل بشاير»، ويوفّر 133 فيلا، و«بشاير ريسيدنسز 1& 2» ويوفر 330 وحدة، و«فلل بشاير 2» ويوفر 157 وحدة، إضافة إلى مشروع «وديم» لشركة مدن العقارية ويضم 1764 قطعة أرض.

وفي جزيرة ياس، تم تسجيل 10 مشاريع جديدة منها 5 مشروعات لشركة الدار العقارية، وتشمل، «ياس لينكس للمعيشة الفاخرة»، ويضم 133 وحدة، و«الديم تاون هومز» ويضم 448 وحدة سكنية وتجارية، وكذلك و«ياس ليفينج» ويضم 678 وحدة سكنية، و«ياس ريفا ريزيدنس» ويضم 950 وحدة، بجانب مشروع «الكاسر» ويضم قطع أراض. كما شهدت الجزيرة تسجيل مشاريع «بيرلا 3» لشركة ريبورتاج للتطوير والاستثمار، ويضم 325 وحدة، و«سلينا بي» لشركة سنشري 7 للعقارات، ويوفّر 507 فلل وشقق سكنية، و«باب القصر ريزيدنس 31» لشركة أجيال برتفيل للتطوير العقاري ويوفّر 266 وحدة، و«أوبلا ريزيدنسز - ياس باي» لشركة أجيال دي أتش بي العقارية ويوفّر 192 وحدة سكنية، و«ستلر ايلي صعب» في جزيرة ياس لشركة برايم الامارات المحدودة للعقارات، ويضم 144 وحدة.

كما تم إطلاق 8 مشاريع بجزيرة السعديات، منها 3 مشاريع لشركة الدار العقارية توفّر 481 وحدة سكنية، وتشمل، «منارة ليفنغ 3»، و«فايا السعديات 2»، و«ون السعديات»، بجانب مشروع «ذا رو السعديات» ويضم 717 شقة و28 وحدة تجارية، كما تم تسجيل مشروع «سوليا» لشركة ترف للتطوير ويوفّر 217 وحدة سكنية، و«هينج ريزيدنسز باي نورد» ويضم 166 وحدة، ومشروع «في ريزيدنسز» لشركة «في أس أم للتطوير»، يوفّر 121 وحدة، و«المساكن الخاصة شاطئ السعديات» لشركة اس بي ار للتطوير، ويوفر 116 وحدة.



مدينة مصدر

فيما تم تسجيل 3 مشاريع بمدينة مصدر لشركة «برتفيل» للتطوير العقاري، توفّر 626 وحدة جديدة، وتشمل «باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» ويضم 295 وحدة، و«فيل 12» ويضيف 143 شقة، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» ويتألف من 188 وحدة سكنية.

وفي منطقة شاطئ الراحة، تم تسجيل 3 مشاريع لشركة إي سي تي للتطوير العقاري، وهي «جمان 1» ويوفّر 108 وحدات، و«جمان 2» بإجمالي 121 وحدة، و«جمان 3» بنحو 148 وحدة، كما تم تسجيل مشروع «أمواج 2» لشركة أبوظبى الوطنية للتأمين، ويضم 120 وحدة، و«جزيرة برابوس» لشركة فلاج الراحة لخدمات تأجير العقارات وإدارتها ويضم 352 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع «باب القصر قنال يو ريزيدنس 22» لشركة «برتفيل»، ويوفّر 242 وحدة سكنية، و6 وحدات تجارية.

وفي منطقة الشامخة، تم تسجيل مشاريع «ميريتو» لشركة جدارا هوم للتطوير العقاري، ويضم 94 وحدة سكنية، و«ريمان جاردن 1» لشركة يونايتد أفنيو للتطوير العقاري ويوفر 68 وحدة سكنية، و«بناية نور» لشركة مسكن إم إس للمقاولات والتطوير العقاري، ويضيف 52 وحدة، و«بي يو دي السكني 1» لشركة بي يو دي للتطوير العقاري ويوفّر 47 وحدة.

وفي غنتوت، تم تسجيل مشروعين لشركة أو آر إيه كيو ديفيلوبمينت ليميتد، وهما «بين – لاجون» ويضم 323 وحدة، و«بين – واترواي» ويوفّر141 وحدة، فضلاً عن تسجيل مشروع «أوهانا للتطوير العقاري جاكوب آند كو الواجهة الشاطئية للعيش» بمنطقة الجرف لشركة أوهانا للتطوير العقاري والإنشاءات، ويضم 122 فيلا.



طلب مرتفع

وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار أن الطلب المرتفع بالسوق العقاري عزز من خطط الشركة لمواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة خلال عام 2025، مع مواصلة تحقيق مبيعات قوية بكافة مشاريع الشركة فور الطرح.

وأكد فلكناز استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين بعقارات أبوظبي، موضحاً أن فلكناز ارتفاع الطلب على المشاريع الجديدة يعزز من خطط الشركة لإطلاق المزيد من المشاريع الجديدة.



نشاط ملحوظ

من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، إن السوق العقاري بأبوظبي يشهد حالة ملحوظة من النشاط والنمو، ما يشجع الشركات العقارية على طرح المزيد من المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على شراء العقارات بالإمارة. ولفت إلى أن تنوع المشاريع الجديدة يسهم في جذب فئات عدة من المستثمرين، لاسيما بمناطق السعديات والحديريات وياس وشاطئ الراحة، متوقعاً استمرار الزخم بالقطاع العقاري في أبوظبي خلال عام 2026.



جزيرة فاهد

وفي جزيرة فاهد تم تسجيل 3 مشاريع جديدة لشركة الدار للتطوير، وتشمل «فاهد بيتش ريزيدنسز» ويضم 464 وحدة، و«ذا بيتش هاوس فاهد» ويضم 862، و«شاطئ فاهد تيراسيز» ويوفر501 وحدة سكنية.

وفي مدينة زايد، تم تسجيل مشروعين لشركة «بلووم» وهما: «بلووم ليفينج (جرانادا 2)» ويضم 449 فيلا، و«بلووم ليفينج (كارمونا)» ويوفّر 354 فيلا. كما تم تسجيل مشروع «تلال السلام 2» لشركة أرابيان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري ويضم 212 فيلا سكنية بمنطقة الفقع في العين.

وفي جزيرة رمحان تم تسجيل «تطوير جزيرة رمحان - المرحلة 4» لشركة رمحان للتطوير، ويضم 93 فيلا، و«المرحلة 5» ويضم 151 فيلا. وفي جزيرة الجبيل تم تسجيل مشروع «قرية عين المها» لشركة جبيل ايلاند للاستثمار، ويضم 73 فيلا.

كما تم تسجيل مشاريع «الشرق هايتس» لشركة بني ياس للاستثمار والتطوير، ويضم 91 فيلا، و«فلل وشقق شا السكنية» بمنطقة الجرف لشركة الجرف لخدمات الضيافة، ويضم 137 شقة وفيلا، و«فيّ هيلز (فيّ جاردينز)» في مدينة خليفة لشركة ترف أم سيتي للتطوير، ويضم 130 وحدة.