اقتصاد

برتڤيل: تقدم الأعمال بمشروع باب القصر جاردن ريزيدنس66

برتڤيل للتطوير: تقدم الأعمال بمشروع باب القصر جاردن بمدينة مصدر
26 يناير 2026 11:10


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «برتڤيل للتطوير العقاري» أن نسبة الإنجاز في مشروعها السكني الجديد «باب القصر جاردن ريزيدنس 66» قد بلغت 6%، في وقت تشهد فيه أعمال الإنشاء تقدّماً متواصلاً في المشروع الواقع في قلب مدينة مصدر بأبوظبي، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع علامة فندق باب القصر، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التنفيذ ضمن محفظة مشاريع الشركة في الإمارة.

ويقع المشروع مباشرة مقابل الحديقة المركزية لمدينة مصدر، ويتميّز بتخصيص نحو 67% من مساحة المشروع للمناطق الخضراء والحدائق الطبيعية، في مفهوم عمراني يضع الطبيعة في قلب التجربة السكنية، مع توفير حديقة مجتمعية خاصة بمساحة 100 قدم مربعة لكل وحدة سكنية، بما يعزّز الارتباط اليومي بين المسكن والمساحات المفتوحة.

ويأتي المشروع بتصميم معماري مستوحى من الريف الأوروبي، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تتراوح من غرفة واحدة إلى خمس غرف نوم، وبصفته مشروعاً يحمل علامة باب القصر، يتمتّع السكان بمجموعة مختارة من الخدمات الفندقية عند الطلب.

ويحمل المشروع شهادة إستدامة (Pearl 3)،، مع اعتماد تقنيات موفرة للطاقة وبنية تحتية داعمة للمركبات الكهربائية، بما يعزّز كفاءة التشغيل والقيمة طويلة الأمد للاستثمار. وأكدت «برتڤيل للتطوير العقاري» أن تقدّم أعمال البناء وبلوغ نسبة الإنجاز 6% في هذه المرحلة المبكرة يعكس التزام الشركة بسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ ودقة التخطيط، مشيرة إلى امتلاكها حالياً محفظة مشاريع نشطة في أبرز مناطق أبوظبي تشمل ياس باي، مدينة مصدر، شاطئ الراحة، وجزيرة الريم، إلى جانب مناطق في الإمارة.

مدينة مصدر
