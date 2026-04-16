الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"صندوق النقد" يعلن عن اتفاق مع الأردن يتيح حصولها على 200 مليون دولار

16 ابريل 2026 08:38

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية على مستوى الخبراء بشأن مراجعتين لدعم الإصلاح الاقتصادي يتيح حصول المملكة على نحو 200 مليون دولار.

وأجرى فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا، مناقشات حضورية وافتراضية مع السلطات الأردنية خلال الفترة من 2 إلى 14 أبريل الجاري لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 10 يناير 2024.

 

وأجرت البعثة أيضا المراجعة الثانية لإجراءات الإصلاح ضمن ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة الذي تمت الموافقة عليه في 25 يونيو 2025.

 

ومن شأن استكمال مراجعة تسهيل الصندوق الممدد إتاحة نحو 140 مليون دولار من إجمالي البرنامج المعتمد بقيمة نحو 1.2 مليار دولار، فيما سيؤدي استكمال مراجعة تسهيل الصلابة والاستدامة إلى إتاحة نحو 57 مليون دولار من إجمالي نحو 744 مليون دولار، وفق البيان.

 

وأكد سيرا أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود، مدعومًا بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات حصيفة على مستوى الاقتصاد الكلي.

 

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8% في عام 2025، كما تعزز زخم النمو في مطلع عام 2026.

 

ولفت سيرا إلى التزام الحكومة الأردنية بتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، من خلال تعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق.

 

 

 

 

 
 
 

 

المصدر: وام
الأردن
صندوق النقد الدولي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©