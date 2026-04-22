الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «دبي الجنوب» و«الإمارات دبي الوطني» لدعم مجتمع الأعمال

22 ابريل 2026 13:57

 
دبي (الاتحاد)
وقّعت دبي الجنوب مذكرة تعاون استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي الجنوب، وتسهيل وصولها إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية.
وقّع المذكرة، سيف آل علي، مدير إدارة التراخيص وإدارة المنطقة الحرة في مؤسسة مدينة دبي للطيران، وحمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني.
وسيعمل البنك بموجب هذه المذكرة، على دعم الشركات من خلال تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات، بجانب تقديم حلول مصرفية مصمّمة لتلبية احتياجات الأعمال، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات وتمكينها من التركيز على النمو والتوسع.
وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، إن الشراكة الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني تعكس الالتزام بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي الجنوب، من خلال توفير منظومة متكاملة تمكّنهم من النمو وتعزز كفاءة عملياتهم وتدعم استدامة أعمالهم على المدى الطويل.
وأضاف أنه من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية، تمنح دبي الجنول مجتمع الأعمال لديها مساحة أكبر للتركيز على التوسع وتحقيق أهدافه.
من جانبه، أكد حمد محمد زايد، التزم البنك بتقديم تجربة مصرفية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في دبي الجنوب، وتواكب متطلباتها المتنامية، وتسهم هذه الشراكة في النهاية وبشكل مباشر في تحقيق رؤية دبي الرامية لمضاعفة اقتصادها بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كإحدى أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©