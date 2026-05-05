«الأمن السيبراني»: منصة السحابة الوطنية الفائقة التابعة لـ «du Tech» تحصل على الاعتماد الرسمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «دو» عن حصول منصة السحابة الوطنية الفائقة (National Hypercloud)، التابعة لـ «du Tech»، على الاعتماد الرسمي من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتصبح بذلك أول منظومة سحابية سيادية متوافقة ومعتمدة للاستخدام عبر القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة.

تتيح المنظومة السحابية للجهات الحكومية والعملاء نشر مختلف التطبيقات وبيانات العمل الرقمية، باستثناء البيانات المصنفة ضمن فئتي «سري» و«سري للغاية»، بما يضمن الامتثال لمتطلبات السياسة الوطنية للأمن السحابي الصادرة عن مجلس الأمن السيبراني.

يؤكد هذا الاعتماد أن (du Tech National Hypercloud)، تستوفي متطلبات السياسة الوطنية للأمن السحابي في دولة الإمارات، بما يشمل متطلبات توطين البيانات وحمايتها، وهو ما يسهم بفاعلية في التعامل مع أحد أبرز التحديات التي واجهت تبني تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وهي بناء جسور من الثقة والمصداقية مع الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في القطاعات الحيوية.

ويعكس هذا الإنجاز تكامل الخبرات المحلية والقدرات المُتقدمة لـ «du Tech»، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السيادة الرقمية.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مجلس الأمن السيبراني المتواصلة نحو تعزيز السيادة الرقمية للدولة وترسيخ ريادتها في مجال الأمن السيبراني، لمواجهة التحديات المرتبطة بتبني منظومة الحوسبة السحابية، عبر إرساء معايير جديدة للبنية التحتية السحابية الآمنة والسيادية، تماشياً مع السياسة الوطنية للأمن السحابي ودعماً لمنظومة الأمن السيبراني على مستوى الدولة، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير الابتكار والاتصال العالمي، ويعزز قدرة الدولة على مواكبة التطورات التقنية العالمية، مع ضمان حماية بياناتها الوطنية وصون مصالحها الحيوية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ويعزز ثقة المجتمع الدولي في بنيتها التحتية الرقمية.

من جانبه قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: إن «حصول منصة السحابة الوطنية الفائقة (du Tech National Hypercloud)على اعتماد مجلس الأمن السيبراني يمثل خطوة محورية في مسيرتنا لتعزيز السيادة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ ريادتها في مجال الأمن السيبراني، ونسعى من خلالها إلى مواجهة التحديات أمام تبني منظومة الحوسبة السحابية عبر إرساء معيار جديد للبنية التحتية السحابية الآمنة والسيادية، بما يعزز مكانة (du Tech) شريكاً استراتيجياً رئيسياً في تمكين التحول الرقمي ودعم الأمن السيبراني على مستوى الدولة، مع الحفاظ على أعلى معايير الابتكار والاتصال العالمي».

يأتي هذا الاعتماد في وقت تتزايد فيه حاجة المؤسسات في قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والجهات الحكومية، والبنية التحتية الحيوية إلى حلول سحابية متقدمة توفر قدرات مؤسسية عالية دون المساس بمتطلبات الأمن أو الامتثال التنظيمي، وتُلبي منصة السحابة الوطنية الفائقة تلك الاحتياجات من خلال تقديم منظومة سحابية تُدار محلياً وفق معايير عالمية، مع التوافق الكامل مع أطر الأمن السيبراني المعتمدة في دولة الإمارات.