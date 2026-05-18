«غرفة عجمان» تُطلق مبادرة نوعية لتعزيز مشتريات الجهات الحكومية من مصانع الإمارة



عجمان (الاتحاد)

أعلنت غرفة عجمان عن إطلاق برنامج زيارات المنشآت الصناعية، بالتعاون مع دائرة المالية عجمان وهيئة النقل عجمان، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتمكين الصناعة الوطنية ومدّ جسور التعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص.

تهدف المبادرة إلى تعزيز تكامل الجهات الحكومية مع المصانع الوطنية، وإطلاع الجهات الحكومية على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المنتجات الصناعية في عجمان من حيث الجودة والكفاءة والابتكار، إضافة إلى تسليط الضوء على القدرات الإنتاجية المتطورة للمصانع الوطنية، بما يعزّز تنافسيتها ويدعم زيادة اعتمادها ضمن منظومة المشتريات الحكومية.

وتوفّر المبادرة فرصة مباشرة للمختصين بالمشتريات للاطّلاع على معايير الجودة والتميز التي تتبنّاها المنشآت الصناعية، ومدى مواءمتها للمتطلبات والمعايير الحكومية.

واستهلّت الغرفة برنامجها بزيارة مصنع «الراهي للمواد الغذائية»، حيث ضم الوفد جميلة النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، بجانب مسؤولي المشتريات في الجهات الحكومية بإمارة عجمان.

واطّلع الوفد على خطوط الإنتاج والتقنيات المستخدمة وجودة المنتجات، وتم بحث فرص التعاون المباشر مع الجهات الحكومية، وسبل تعزيز حضور منتجات المصنع ضمن منظومة المشتريات الحكومية.

وأكدت جميلة النعيمي، أن إطلاق برنامج زيارات المنشآت الصناعية التابع لغرفة عجمان، يستهدف تنفيذ سلسلة من الزيارات المباشرة إلى المصانع الوطنية الرائدة في الإمارة، بهدف دعمها ورفع قدرتها التنافسية في السوق المحلي، وتمكينها من تعزيز حضور منتجاتها ضمن منظومة المشتريات الحكومية.

من جانبه، قال عبدالله النعيمي، إن برنامج الزيارات يواكب مستهدفات «اصنع في الإمارات»، باعتبارها مبادرة استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المصانع المحلية وتوسيع فرص وصول منتجاتها إلى الجهات الحكومية، مؤكداً أن البرنامج يوفر منصة ديناميكية تمكّن المصانع الوطنية من استعراض قدراتها الإنتاجية وبناء شراكات مباشرة تعزّز تنافسيتها في السوق المحلي.