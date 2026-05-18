«شايام ميدل إيست» توسّع حضورها الصناعي برأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد)

تعتزم شركة «شايام ميدل إيست ريسورسز»، التابعة لمجموعة شايام ستيل الهندية، إنشاء منشأة جديدة لمعالجة وتصنيع المعادن غير الحديدية في منطقة الغيل الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

وباستثمار يبلغ 40 مليون درهم، يمثّل هذا المشروع خطوة مهمة في استراتيجية التوسع العالمي للمجموعة، ويعزّز حضورها الإقليمي مع الاستفادة من المنظومة الصناعية المتنامية في إمارة رأس الخيمة.

وتم توقيع اتفاقية الإنشاء خلال مراسم أُقيمت في مركز كومباس للأعمال في رأس الخيمة، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة شايام ستيل، شري بوروشوتام بيريوالا، ومصطفى شاكر مدير إدارة المبيعات في «راكز».

وتمتد المنشأة على مساحة تقارب 21 ألف متر مربع، وسيتم تطويرها على مرحلتين، ومن المتوقع أن تبدأ الوحدة الأولى عملياتها خلال الربع الأول من عام 2027، تليها الوحدة الثانية في الربع التالي.

وستتخصص المنشأة في معالجة وتصنيع المعادن غير الحديدية، بما في ذلك الرصاص والألمنيوم والنحاس، إلى جانب إنتاج السبائك من السبائك غير الحديدية، بطاقة إنتاجية متوقعة تتراوح بين 1500 و2000 طن شهرياً، ومن المتوقع أن توفر حوالي 150 فرصة عمل عند التشغيل الكامل.

وقال شري بوروشوتام بيريوالا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شايام ستيل، إن قرار تأسيس عمليات المجموعة في رأس الخيمة جاء مدفوعاً ببيئة تشغيلية تنافسية من حيث التكلفة وسياسات استثمارية جاذبة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربطها بالأسواق العالمية، وقد وفّرت «راكز» تجربة تأسيس سلسة مدعومة بإجراءات فعّالة، وأراضٍ صناعية جاهزة، ومنظومة متكاملة تمكّن المجموعة من التوسع بثقة، لافتاً إلى أن هذا الاستثمار يمثّل محطة مهمة في تعزيز حضور المجموعة في الشرق الأوسط والتوسع نحو أسواق دولية جديدة.

من جانبه قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن تأسيس مجموعة شايام ستيل في رأس الخيمة يعزّز مكانة الإمارة كمركز متنامٍ للصناعات المتقدمة والأنشطة الصناعية، مشيراً إلى أن الطلب على المواد الصناعية ومعالجة المعادن يواصل نموّه بالتوازي مع توسع قطاعات البناء والبنية التحتية والتصنيع في المنطقة، مما يخلق فرصاً واعدة للعمليات الصناعية المتخصصة.

وأضاف جلاد أن «راكز» تواصل التركيز على تمكين المستثمرين من الانتقال بسلاسة من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج من خلال بنية تحتية جاهزة، ودعم سريع الاستجابة، وبيئة أعمال مصمّمة للنمو والتوسع، مرحّباً بدعم «راكز» لمجموعة شايام ستيل في توسيع حضورها الإقليمي وإضافة قدرات صناعية جديدة إلى الإمارة.

وتواصل «راكز» دعم المستثمرين الصناعيين من خلال منظومتها المتكاملة، التي تجمع بين الحلول المرنة، والبنية التحتية عالمية المستوى، وخدمات الدعم الشاملة، بما يمكّن الشركات من التأسيس والتشغيل والتوسع بكفاءة.