إطلاق مشروع «قصر الإمارات، ماندارين أورينتال مانشنز، أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة قصر الإمارات، بالشراكة مع شركة ليد للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ماندارين أورينتال، مشروع «قصر الإمارات، ماندارين أورينتال مانشنز، أبوظبي»، والذي يضم مجموعة محدودة من 35 قصراً سكنياً خاصاً بتصاميم فريدة ضمن قصر الإمارات.

ويُعد هذا المشروع أول طرح للتملك الخاص داخل إحدى أبرز الوجهات الفاخرة في دولة الإمارات، ومن المتوقع اكتمال المشروع بحلول عام 2029.

ويأتي المشروع امتداداً لجهود أبوظبي المتواصلة في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للثقافة والضيافة والحياة العصرية الراقية، حيث تواصل العمارة المتميزة والتخطيط المدروس للبنية التحتية والتطوير العقاري، رسم ملامح هوية المدينة، وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

ويجمع المشروع بين ثلاث جهات رئيسية؛ شركة قصر الإمارات، المالكة والمسؤولة عن إدارة قصر الإمارات، وأحد أبرز المعالم السياحية في الدولة، وشركة ليد للتطوير العقاري التي تتولى تخطيط وتطوير الوحدات السكنية، بالاستفادة من خبرتها في تطوير الوجهات المتكاملة والمجتمعات العمرانية في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة فنادق ماندارين أورينتال التي ستشرف على إدارة خدمات الضيافة والمرافق المخصصة لهذه القصور.

وقال حميد مطر الظاهري، عضو مجلس إدارة في شركة قصر الإمارات: يمثل هذا المشروع إضافة نوعية للمشهد العمراني في إمارة أبوظبي، ويعكس الثقة المتنامية في قطاعها العقاري، كما أن ارتباطه بقصر الإمارات يمنحه قيمة استثنائية، والذي يعد أحد أبرز المعالم الأيقونية في المنطقة، الأمر الذي يساهم ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة للابتكار العمراني وجودة الحياة.

من جانبه، قال منير حيدر، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ليد للتطوير العقاري: البناء ضمن نطاق قصر الإمارات مسؤولية كبيرة ندرك أبعادها تماماً، وتتمثل مهمتنا بتطوير هذه القصور بصورة طبيعية متناسقة مع الطابع المعماري والثقافي الأوسع للقصر ولمدينة أبوظبي، الأمر لا يتعلق بمجرد عنوان سكني، بل بامتداد لمفهوم صناعة المكان والضيافة الراقية ضمن بيئة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثنائية على مستوى المنطقة.

وقال لوران كليتمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال: تواصل أبوظبي ترسيخ حضورها على الساحة الدولية من خلال عمق هويتها الثقافية، ومستوى الضيافة الرفيع الذي تقدمه، ووضوح رؤيتها طويلة الأمد، ويتيح لنا مشروع «قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز، أبوظبي» تعزيز علاقتنا مع العاصمة عبر تجربة سكنية ترتكز على الخصوصية، والحرفية الرفيعة، والخدمة المدروسة بعناية. ويشرفنا أن نكون جزءاً من وجهة تحمل هذه المكانة الاستثنائية على مستوى المنطقة.

