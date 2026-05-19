الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
استقرار الدولار وارتفاع العملات المشفرة

19 مايو 2026 09:23

تلقى الدولار دعماً ⁠في بداية التعاملات الآسيوية اليوم.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، عند 99.026.
واستقر الدولار عند 158.895 ين بعد أن أظهرت بيانات حكومية اليوم أن ⁠الاقتصاد الياباني نما 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بمتوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.7 بالمئة.


واستقر اليورو عند 1.1650 دولار، بينما انخفض ⁠الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3427 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7164 دولار، في حين هبط نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5868 دولار. وأمام اليوان الصيني، ​استقر الدولار عند 6.798 يوان في التعاملات الخارجية.

وارتفعت عملة بتكوين ⁠المشفرة 0.2 بالمئة إلى 77005.69 دولار، في حين صعدت عملة إيثر 0.8 بالمئة إلى 2131.91 دولار.

المصدر: وام
