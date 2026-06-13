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اقتصاد

فاتورة الطاقة الإيطالية ترتفع إلى 58 مليار يورو في 2026

فاتورة الطاقة الإيطالية ترتفع إلى 58 مليار يورو في 2026
13 يونيو 2026 17:04

 

 كشفت توقّعات «اتحاد الطاقة من أجل التنقل» في إيطاليا أن فاتورة الطاقة في هذا البلد لعام 2026 قد تصل إلى ما بين 57 و58 مليار يورو، أي بزيادة 8 إلى 9 مليارات، مقارنةً بعام 2025، في حال انتهاء الأزمة الإيرانية.

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وتشير التقديرات إلى أن فاتورة شراء النفط وحدها قد تصل إلى 24 مليار يورو في عام 2026، بزيادة قدرها 4.5 مليار يورو على العام الماضي، مع افتراض متوسط سعر 90 دولاراً للبرميل.
ووصف رئيس المنظمة، جياني مورانو، القطاع بأنه يواجه وضعاً صعباً للغاية، مشيراً إلى سلسلة من الأزمات غير المسبوقة، من الحرب في أوكرانيا إلى أزمة هرمز، مع تحديات جديدة وتوازنات مختلفة وقدرات متباينة على الاستجابة.

المصدر: وام
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