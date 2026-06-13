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الشركات الكورية تواجه تباطؤاً في النمو رغم تحسن الأرباح في 2025

الشركات الكورية تواجه تباطؤاً في النمو رغم تحسن الأرباح في 2025
13 يونيو 2026 17:06

 

 أفاد البنك المركزي الكوري، اليوم السبت، بأن الشركات الكورية سجّلت تباطؤاً في نمو مبيعاتها سنة 2025 نتيجة الفائض العالمي في إنتاج البتروكيماويات، إلا أن ربحيتها تحسّنت بفضل ارتفاع أسعار أشباه الموصلات.

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وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت المبيعات الإجمالية لـ 34.456 ألف شركة خاضعة للتدقيق الخارجي بنسبة 2.5% في 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، متراجعةً عن نسبة نمو بلغت 4.2% في 2024.
وتراجع مُعدّل نمو المبيعات في قطاع التصنيع إلى 3.2% مقابل 5.2% قبل عام، متأثراً بضعف أداء قطاعي تكرير النفط والكيماويات، وسط وفرة المعروض العالمي وانخفاض هوامش الربح.
وانخفض نمو المبيعات في الشركات غير الصناعية إلى 1.6% من 3% خلال الفترة نفسها، متأثراً بتراجع أداء شركات السيارات نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية.
بالمقابل تحسّنت مؤشرات الربحية العام الماضي، وبلغ هامش الربح التشغيلي للشركات التي شملها الاستطلاع 6.2% العام الماضي، مرتفعاً من 5.4% في العام الذي سبقه، مسجلاً أعلى هامش ربح تشغيلي سنوي منذ سنة 2021، حينما سجّل 6.85%.
وارتفع هامش الربح التشغيلي في قطاع التصنيع إلى 6.9% من 5.5%، مدفوعاً بارتفاع أسعار أشباه الموصلات العالمية وسط الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، كما تحسّنت مؤشرات الاستقرار المالي، وانخفضت نسبة الدَّين إلى حقوق الملكية إلى 98.3% العام الماضي، مقارنة بـ 103.4% في العام الذي سبقه، لتسجّل انخفاضاً عن مستوى 100% لأول مرة منذ 2020.
كما أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي انخفاض الاعتماد على الاقتراض إلى 27.3% من 28.4% خلال الفترة المذكورة.

المصدر: وام
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