شباب إماراتيون: «مصنّعين» يربط الكفاءات الوطنية بفرص المستقبل

رشا طبيلة (أبوظبي)



كوادر إماراتية شابّة استطاعت، عبر الدورات السابقة لـ «معرض مصنِّعين»، أن تحصل على وظائف مباشرة في قطاعات صناعية مختلفة تناسب مهاراتها وكفاءتها وتلبِّي طموحاتها.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركتهم في معرض «مصنّعين 2026»، الذي اختتم فعاليته في مركز أبوظبي للطاقة 9 يونيو الجاري، إنهم استطاعوا تطوير مهاراتهم، واكتساب خبرات أكثر في المجال الذي اختاروه عبر مبادرة «مصنّعين»، مؤكدين أن معرض «مصنِّعين» يربط الكفاءات الوطنية بفرص المستقبل.

وقالت موزة الزعابي، مشرف أول جودة في قطاع الصناعات الغذائية، إنها تعمل في شركة صناعات غذائية، وتوظّفت عن طريق إحدى الدورات السابقة لمعرض مصنّعين في يوم إجراء المقابلة نفسه.

وأشارت إلى أنها تعمل في الشركة منذ عامين، وتمّت ترقيتها بعد عام واحد من العمل.



مشاركات مهمة

قال راشد البناي، مهندس بترول، إنه توظّف في أول نسخة من معرض مصنّعين عام 2023، مشيراً إلى أنه اكتسب خبرات كثيرة في مجال النفط والغاز، من خلال المشاركة في برامج ودورات تدريبية داخل وخارج الدولة مثل فرنسا.

ودعا البناي الشباب الإماراتي إلى زيارة الدورات المقبلة للمعرض مع وجود العديد من الشركات التي توفر وظائف بمختلف التخصصات لبدء حياتهم المهنية والتخطيط لمستقبلهم وتطوير مهاراتهم.

وقالت هند حتاوي، إنه من خلال معرض مصنّعين استطاعت العمل في القطاع الصناعي وفي المجال الذي يوائم دراستها ومهاراتها. وأضافت أنها تعمل في مجال الصناعات الغذائية، وتكتسب خبرات ومهارات عديدة في هذا المجال.



جهات التوظيف

من ناحية أخرى، أكد مسؤولو توظيف في عدد من الشركات المشاركة في معرض «مصنعين 2026» أن الفعالية تُعد فرصة ذهبية ومنصّة مثالية لاستقطاب الكفاءات والمواهب الإماراتية في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدين أن نجاح الدورات السابقة جعلتهم يشاركون في نسخة هذا العام أيضاً في المعرض، ويعرضون مجموعة من الوظائف في مختلف المجالات.

قال محمد ناصر المصعبي، مسؤول التوظيف والتوطين في شركة «slb»: نشارك في معرض «مصنّعين» لاستقطاب كفاءات إماراتية في القطاع الهندسي والصيانة.

وأضاف: من خلال مشاركات سابقة في معرض مصنّعين، استطعنا أن نستقطب كفاءات إماراتية متميزة، ما جعلنا نشارك بشكل مستمر على أمل استقطاب كفاءات أخرى في مختلف المجالات.

وقال: أنصح الشباب الإماراتيين بالمشاركة في الدورات المقبلة للمعرض الذي يتيح لهم فرصة التعرف على القطاع الصناعي في الدولة.



القطاع الهندسي

قال سعد الحضرمي، اختصاصي استقطاب المواهب في مجموعة «NMDC»: نشارك في معرض مصنّعين ونركّز في استقطاب المواطنين في قطاع الهندسة بشكل عام بمجالات متنوعة، منها التوريد والتصنيع والبنية التحتية ومجال الإنشاءات البترولية ومنصات البترول.

وأضاف: نشارك في معرض مصنّعين لإعطاء الفرصة للكفاءات الإماراتية الشابة التي تعد استثمار للمستقبل.

وقال: نوفر خلال المعرض 40 وظيفة في المجال الهندسي بقطاع النفط.

ونجح معرض مصنّعين في توفير أكثر من 5200 فرصة عمل منذ انطلاقه قبل 3 سنوات، ليحقق أهدافه قبل الموعد المحدد بعام كامل، ويُعد منصة مثالية للتوظيف المباشر للمواهب الإماراتية في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية لاسيما الجديدة منها.

ونظّمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورة 2026 من معرض «مصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يومي 8 و9 يونيو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة؛ بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب، واللذين يشهدان نمواً متسارعاً في دولة الإمارات.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 70 شركة، مع توفير أكثر من 1000 فرصة وظيفية في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والخدمات الصناعية، والطاقة النظيفة وغيرها.