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اقتصاد

وزير البترول المصري: الشراكة مع الإمارات نموذج للتكامل الاقتصادي

كريم بدوي وحسين لوتاه وعبد الكريم المازمي خلال الاجتماع (وام)
17 يونيو 2026 02:01

القاهرة (وام)

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن الشراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول تمثِّل نموذجاً متميزاً للتكامل الاقتصادي العربي، مشيداً بما حققته الشركات الإماراتية، وفي مقدمتها «دراجون أويل»، من نجاحات ملموسة في مصر، والتزامها بمواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية والتوسع فيها.
جاء ذلك، خلال اجتماعه مع وفد برئاسة المهندس حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، والمهندس عبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، التابعة للمجموعة، حيث بحث الجانبان فرص التوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول المصري، خاصة في مجالات تموين وقود الطائرات وأنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.
واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج تنفيذي للتوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول المصري، ودراسة الفرص المتاحة في مجالات تموين وقود الطائرات والبحث والاستكشاف، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار.

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